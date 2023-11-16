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الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس بالضفة الغربية

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الأردن عن إرسال القوات المسلحة مستشفى ميدانيا إلى نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.
ويضم المستشفى فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في بيان.
ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريرا، لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلاؤها إلى المستشفى، إضافة إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان وغرفة تعقيم.
وأضافت وكالة «بترا»: «يأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس بتوجيهات ملكية سامية استمرارا للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية».
وتابعت «تؤكد القوات المسلحة استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى، وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطة الجراحية في جنين والمحطة الجراحية في رام الله».

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