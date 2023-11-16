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بايدن وجينبينغ يعيدان إطلاق الحوار بين البلدين إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة واستئناف المحادثات العسكرية

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا قمة أعادت إطلاق الحوار بين البلدين المتنافسين، لكنها أخرجت أيضا إلى العلن الخلافات التي تباعد بين واشنطن وبكين، ولاسيما حول ملف تايوان.
وأفضى الاجتماع إلى استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين المتوقفة منذ أكثر من عام.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، «انتهيت من ساعات عدة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أن هذه كانت أكثر مناقشات بناءة ومثمرة أجريناها».
وأعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني على التحادث هاتفيا «مباشرة وفورا» عند حدوث أي أزمة، و«إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي».
من جهته، قال شي أمام قادة من مجتمع الأعمال في سان فرانسيسكو إن «الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن تخوض حربا باردة أو ساخنة مع أي بلد». وفي إشارة الى العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعرب شي عن اعتقاده أنه «متى فتح، فإن باب العلاقات الصينية -الأميركية لن يغلق مجددا». وأضاف أن «الصين مستعدة لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة».
وقال شي خلال عشاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) إنه إذا نظر أحد البلدين إلى الآخر باعتباره منافسا رئيسيا والتحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية «فذلك لن يؤدي إلا إلى سياسات خاطئة وإجراءات مضللة ونتائج غير مرغوب فيها». وأضاف «علينا بناء المزيد من الجسور وفتح المزيد من الطرق أمام التفاعلات بين الأفراد. يجب ألا نضع عقبات».
على صعيد آخر، قررت واشنطن وبكين تشكيل مجموعة من الخبراء لمناقشة الأخطار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفيما لايزال وضع جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها والتي ستجرى فيها انتخابات رئاسية قريبا، موضوعا خلافيا بين الولايات المتحدة والصين، طلب بايدن من الرئيس الصيني «احترام العملية الانتخابية»، مشددا على موقف الولايات المتحدة المبهم تجاه قضية تايوان، وهو أنها لا تدعم استقلال الجزيرة لكنها ترفض استيلاء بكين على السلطة فيها بالقوة.
من جهته، طالب شي بايدن أن تكف واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكدا له «حتمية» إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني، وفقا لبكين.

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