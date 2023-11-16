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وسط انقسامات سانشيز ينال ثقة النواب للبقاء رئيسا للحكومة الإسبانية

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان أمس، ما يبقيه على رأس الحكومة في إسبانيا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب.
وأيد رئيس الوزراء الاشتراكي 179 نائبا، أي بزيادة ثلاث اصوات على الأغلبية المطلقة بعدما كسب الأصوات السبعة لحزب «معا من أجل كاتالونيا» الانفصالي برئاسة كارليس بوتشيمون، مقابل منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين يثير انقسامات في البلاد.
وأصبح في إمكان سانشيز، بعد فوزه بالتصويت، تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة مع حليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما ينهي نحو أربعة أشهر من الجمود في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في 23 يوليو.
وبعدما حل سانشيز ثانيا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات يوليو، تمكن رئيس الوزراء من تشكيل تحالفات مع أحزاب إقليمية متعددة في الأسابيع الأخيرة يعد دعمها حاسما بعدما لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة في البرلمان.
ولتحقيق ذلك، أجرى سانشيز محادثات خصوصا مع الحزب الانفصالي في كاتالونيا «خونتس بير كاتالونيا» برئاسة بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا منذ 6 سنوات هربا من إجراءات قانونية على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز، طالب بوتشيمون بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحركا قضائيا بسبب دورهم في مسعى كاتالونيا للاستقلال.
وأثار إجراء العفو، الذي سيسمح لبوتشيمون بالعودة إلى اسبانيا، انقساما عميقا داخل المجتمع وشكوكا في قدرة سانشيز على الحكم بسلاسة.
ودافع سانشيز أمس الأول أمام النواب عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا، داعيا المعارضة إلى التحلي بـ «المسؤولية» في سياق التوترات التي أثارها مشروعه.

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