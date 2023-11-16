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سجال فلسطيني ـ إسرائيلي في الأمم المتحدة وتورك يدعو إلى تحقيق دولي

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك امس الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، محذرا من وضع «متفجر» في الضفة الغربية المحتلة، فيما رفضت اسرائيل زيارته اليها.
وردت سفيرة اسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحر-ايلون بأن القانون الدولي ليس «ميثاقا انتحاريا»، فيما طلب مندوب فلسطين إبراهيم خريشة من الدول الأعضاء الالتفات إلى «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتحدث تورك في إحاطة الى الدول الأعضاء في المنظمة عن «مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة»، مؤكدا وجود «حاجة الى تحقيق دولي».
وأعرب تورك عن «قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية».
وأضاف «في رأيي، هذا يخلق وضعا متفجرا، وأريد أن أكون واضحا: لقد تجاوزنا مستوى الإنذار المبكر بشكل كبير. أطلق أقوى تحذير بشأن مسألة الضفة الغربية المحتلة»، داعيا الأطراف إلى الاعتراف بأن جميع الأرواح البشرية لها قيمة متساوية.
وتابع: «من الواضح أن هناك من الجانبين من يعتبر قتل المدنيين ضررا جانبيا مقبولا أو سلاح حرب متعمدا ومفيدا. هذه كارثة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان».
ولفت إلى أنه «علينا ألا ندع الغضب يطغى على ضميرنا الأخلاقي»، مؤكدا أن «حرية الإسرائيليين ترتبط بشكل وثيق بحرية الفلسطينيين، فالفلسطينيون والإسرائيليون هم بالنسبة إلى بعضهم البعض الأمل الوحيد للسلام».
في الأثناء، رفضت إسرائيل امس طلبا من تورك لزيارة البلاد، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها مع حماس.
وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة البلاد «إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا».
وخلال الاجتماع، قالت سفيرة اسرائيل ميراف شاحر-ايلون إنه إذا لم تتمكن دولة ما من الدفاع عن نفسها «أو إذا انتقدت لقيامها بذلك بما يتوافق مع القانون الدولي، ستصبح منظمات إرهابية حتما أكثر جرأة وستواصل استخدام أساليبها، مدركة أنها تستفيد من دعم دولي مستمر». في المقابل، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة الدول الأعضاء للالتفات إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشددا على أنها «إبادة جماعية».
وقال خريشة أمام اجتماع للدول الأعضاء «عليكم أن تصحوا. هذه مجزرة، هذه إبادة، ونحن نشاهدها على شاشة التلفزيون. لا يمكن أن يستمر» ذلك.
من جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس إلى إفراج «فوري وغير مشروط» عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة كما طالب إسرائيل بـ «عدم الانسياق خلف الغضب» في الحرب. وقال بوريل أثناء زيارته لتجمع بئيري جنوب إسرائيل وهو أحد المواقع التي هاجمتها حماس «باسم الاتحاد الأوروبي أطلب إطلاق سراحهم فورا وبشكل غير مشروط». وأضاف «أتفهم مخاوفكم وألمكم... أتفهم غضبكم، لكن دعوني أطلب ألا تنساقوا خلف الغضب». وفيما أصدر مجلس الأمن الدولي امس الاول، قرارا صاغته مالطا يدعو إلى «هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام» لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا)، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إدانة «لا لبس فيها» لحماس، مشيرا إلى أنه لا مجال «لهدنة إنسانية طويلة الأمد» مادام لم يطلق سراح الرهائن. ووصفت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن بأنه «لا مغزى له». وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد «أشعر بالفزع من حقيقة أن بعض أعضاء هذا المجلس لا يريدون أن يقرروا إدانة هذه الهجمات الوحشية... ما الذي يمنعهم من إدانة أعمال منظمة إرهابية مصممة على قتل اليهود بشكل لا لبس فيه؟».

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