Friday, 17 November 2023 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الكندية تفرق احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين عند مطعم تواجد فيه ترودو

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الكندية، أنها اضطرت لاستدعاء نحو 100 شرطي للتعامل مع محتجين مؤيدين للفلسطينيين حاصروا مطعما في فانكوفر كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتناول العشاء فيه قبل أيام.
وقالت السلطات الكندية «ساعدت إدارة شرطة فانكوفر في السيطرة على التجمع وتفريقه، فيما اصطحب رئيس الوزراء إلى خارج المطعم».
ويتعرض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين المنددين بموقفه حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقالت الشرطة في بيان ان شرطة فانكوفر نشرت ما يقرب من 100 ضابط لتفريق احتجاج نحو 250 شخصا خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام.
وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما لقيامه بلكم ضابطة في وجهها، كما أوقف رجل يبلغ 34 عاما بتهمة عرقلة عمل الشرطة.
وقال محمد حسين المتحدث باسم الشرطة عبر البريد الإلكتروني «اقترب متظاهرون من رئيس الوزراء في فانكوفر». وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتجمع 250 شخصا تقريبا «من دون إشعار مسبق» بحسب الشرطة. وردد متظاهرون يحملون أعلاما فلسطينية شعارات تطالب بـ «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهتف المتظاهرون متوجهين إلى رئيس الحكومة «يداك ملطختان بالدماء».
وفي لقطات أخرى انتشرت على المنصات الاجتماعية، يظهر ترودو وهو يتعرض لمضايقات من متظاهرين داخل مطعم ثان يقع في حي آخر في فانكوفر.
وكان ترودو حض الثلاثاء إسرائيل على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، مشددا على ضرورة وقف قتل «النساء والأطفال والرضع» في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

MENAFN16112023000130011022ID1107443581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث