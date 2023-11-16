منظمات أممية ترفض أي مقترحات حول مناطق آمنة و أونروا هناك محاولات شائنة لشل عملياتنا في القطاع

MENAFN - Al-Anbaa) رفض رؤساء عدة وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان نشر أمس المشاركة في أي مقترحات أحادية لإنشاء «مناطق آمنة» في قطاع غزة.وقالوا في البيان إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تثير مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، في ظل الظروف الحالية في القطاع.وكان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. من ناحيته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه يعتقد أن هناك محاولة لخنق عملها الإنساني في غزة، محذرا من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.

وأضاف لازاريني للصحافيين في جنيف «أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل»، واصفا تلك المحاولة بأنها «شائنة» لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.

وأردف قائلا إن «أونروا»، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.

إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تزعم أن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محميا بموجب قوانين الحرب.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في «هيومن رايتس ووتش» لـ «رويترز»: «المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب السماح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفيات بالقيام بعملهم ويجب حماية المرضى».وأضاف «لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها. ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك».