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إسرائيل تنذر 4 بلدات في جنوب غزة بالإخلاء وتوقف الاتصالات بالكامل

11/16/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنذرت إسرائيل المدنيين بمغادرة أربع بلدات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة مما زاد المخاوف من توسع حربها إلى المناطق التي سبق وأبلغت الفلسطينيين قبل ذلك أنها آمنة ودعتهم الى النزوح اليها، وذلك بالتزامن مع إعادة اقتحام مستشفى الشفاء واستمرار قصفها المكثف والمعارك العنيفة على الأرض مع حركة حماس داخل القطاع.
وأمــرت منشـــورات أسقطتها طائرة إسرائيلية المدنيين بمغـادرة خزاعــة وعبســان وبنـي سهيلا والقرارة على المشارف الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. وتلك البلدات يسكنها إجمالا أكثر من مائة ألف نسمة وقت السلم لكنها تؤوي حاليا أعدادا إضافية تقدر بعشرات الآلاف ممن فروا من مناطق أخرى.
وجاء في المنشورات «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة».
وتقع مدينة خان يونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بعد تهديدات بالهجوم، وانتقلوا الى العيش في المدارس والخيام فيها مما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن أكثر من 1.6 مليون شخص من أصل 2.4 مليون في غزة أصبحوا نازحين داخليا، بما في ذلك حوالي 813 ألف نازح يقيمون فيما لا يقل عن 154 ملجأ تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وسط وجنوب القطاع الذي يشهد اكتظاظا شديدا في ظل ارتفاع قياسي لأعداد النازحين، بحسب الأمم المتحدة.
إلى ذلك، عاود جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد ساعات من الانسحاب منه.
واطلق المحاصرون في داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة مناشدات طالبوا فيها بتأمين خروج آمن وفك الحصار عن المجمع، مؤكدين أنه «لا غذاء ولا مياه ولا كهرباء والمرضى في خطر» حسبما نقلت عنهم قناة «العربية».
كذلك وجهت وزارة الصحة التابعة لحماس «نداء استغاثة» قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي «اقتحم» و«دمر» قسم الأشعة و«فجر» قسم الحروق والكلى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وأشار المتحدث باسمها أشرف القدرة إلى أن القوات الإسرائيلية حققت «مع الأطباء والمصابين والنازحين».
من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبوسلمية أن الجنود الإسرائيليين لايزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه، والماء نفد تماما من المستشفى، والدبابات الإسرائيلية حاصرت المستشفى.
وأكد بحسب قناة «الجزيرة»: لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح. المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه. وأضاف: عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا. هناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، خاصة في قسم الطوارئ، وسحبوا الجثث.
وتساءل: لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟ إلى ذلك، قال مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ريك برينان إن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء، لكن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية.
وأضاف لـ «رويترز» أن إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى.
وأشار إلى أن الأولوية في عملية الإخلاء تشمل المرضى المصابين بأمراض خطيرة و36 طفلا حديثي الولادة «خدج» لا يجدون حضانات بسبب نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
ومازال مصير قطاع غزة بعد الحرب محل تركيز أيضا، حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن إسرائيل سيتعين عليها الإبقاء على «قوة قوية» في غزة في المستقبل القريب لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب لكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر من أن احتلال القطاع سيكون «خطأ كبيرا».
وقال هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»: «إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا». وأضاف هرتسوغ للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار ويفترض أن الولايات المتحدة و«جيراننا في المنطقة» سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس سيطرته «العملياتية» على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر.
وقال الجيش في بيان إن قواته «تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة» بدعوى أن حماس كانت تستخدمه.
وأوضح أن ذلك جاء بعد أيام من «قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع»، مؤكدا «تطهير جميع المباني في منطقة المرسى».
وأشار الى أن قواته قامت بـ «تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وتدمير أربعة مبان تشكل بنية تحتية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جندي آخر ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 52.
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع «إكس» إن الطائرات المقاتلة الاسرائيلية هاجمت منزل إسماعيل هنية بزعم انه «كان يستخدم من بين أمور أخرى كموقع لاجتماع كبار مسؤولي المنظمة». وسبق أن قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ منزل هنية، حسبما ذكرت إذاعة «الأقصى» في 4 الجاري.

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