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السلطنة.. 53 مجداً عظيماً

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وعدنا فرحين محتفلين مع الشقيقة سلطنة عمان بيومها الوطني الثالث والخمسين، والكويتيون كل عام يحتفلون ببهجة وفرح بعودة الذكرى وبيوم الاستقلال المجيد للسلطنة العظيمة التي حاكت أعلى الجبال ومروج تضاريس الهضاب أمجادها، وترسمت بجمال الطبيعة دلالتها، أما عن الخلق الاصيل لشعبها الخليجي العربي الشقيق فتلك حكاية أخرى، سماحة الدين وعراقة العروبة وحصافة السلاطين.
كانت وما زالت سلطنة عمان موطئا لآثار حضارات الأمم المنقوشة على صخورها، تلك الحضارات التي مرت عليها عبر القرون من الزمان.
عندما نتحدث عن سلطنة عمان سنشاهد جمال جبالها وسهولها، وسنشعر بأمواج بحرها ونقاء سمائها وجمال الطبيعة، ويا سبحان المبدع فيما أبدع وخلق.
نعم.. انها سلطنة عمان، مدينة الشمس، سلطانة الخليج وسواحل القمر، أجمل وجهة سياحية خليجية متنوعة الطبيعة، لا تستطيع إلا أن تعود إليها أكثر من مرة في السنة لجمال جغرافيتها، وحسن خلق أهلها وتعاملهم الدائم الأخوي المبهج للنفس.
ومع النهضة التي نهضتها السلطنة طوال العقود الماضية ودورها في السياسة الخليجية، اتخذت السلطنة من الحياد والحكمة والرشد في نهجها بالتعاطي مع جميع القضايا السياسية خليجيا وعربيا ودوليا، مع نهضتها المستمرة اقتصاديا ثقافيا وفكريا.
ولابد أن نستذكر أن تاريخ الثامن عشر من نوفمبر تم اعتماده يوما وطنيا للسلطنة، نسبة لدور الإمام سلطان بن سيف في إجلاء البرتغاليين عن أرض البلاد بعدما دخلوها في أوائل القرن السادس عشر عنوة، وكان هدفهم هو حماية طرقهم التجارية التي تصل إلى الهند، هذا الأمر جعل من سلطنة عمان أولى الدول العربية التي نالت الاستقلال في التاريخ.
وفي هذا العام تجسد هذا الشعار للعيد الوطني بصورة للسلطان العماني هيثم بن طارق، وكنت قد قرأت أنه يوجد خلفه خريطة سلطنة عمان وبجانبها الرقم 53 وله دلالة على الاستقرار الذي يعيشه هذا البلد في الوقت الحالي، وبتميز النهج والطريق السياسي والتنموي الذي يسير عليه سلطان عمان الشقيقة، كما يشير إلى المضي في تحقيق رؤية السلطنة لعام 2040.
لقد استطاع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان، حفظه الله، أن يتخطى المحن العصيبة منذ توليه حكم السلطنة عام 2020، ولعل من أبرز سياساته الداخلية النهوض بالبلاد خلال جائحة كورونا، في زمن سادت فيه الاضطرابات الاقتصادية العالمية في ظل انخفاض أسعار النفط، ويحسب له تدشين وإنجاز عدة مشاريع استراتيجية، مثل ميناء الدقم، وهو الواجهة الافضل لسلطنة عمان، فضلا عن تدشين مشاريع نفطية ومنها مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات في صحار وفي مياه صلالة، ناهيك عن النهضة الثقافية والفكرية لأبناء الشعب العماني الشقيق.
وفي الاقتصاد، فإنه يعمل على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل المحلي، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، لضمان الاستدامة المالية العامة لعمان، ولسلطنة عمان دور كبير مع دول مجلس التعاون في ترسيخ سياسة دول الخليج الخارجية في المواقف الواضحة، وفي الوساطات الدولية ومواقفها المشرفة في الحياد نحو القضايا السياسية العربية المصيرية العادلة.
ولا يسعني في مقالي هذا إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة وسفيرها في الكويت د.صالح الخروصي والشكر موصول للطاقم الديبلوماسي الصديق، بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 53، راجيا من الله عز وجل أن ترفل السلطنة العظيمة بأثواب العز والفخار.

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