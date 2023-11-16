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تمخض الجبل

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «تمخض الجبل فولد فأرا» مثل من الأمثال العربية، إلا أنه يثير الدهشة والغرابة، فكيف للجبل أن يتمخض ثم يلد فأرا، فنحن نعلم ان الجبل جماد، ولكنه ورد في كتب الأمثال بصيغته تعبيرا عن القول الكثير والفعل القليل، مثل الاستهزاء والسخرية.
لذا، فالمثل لا يخلو من الطرفة ولكنه يحاكي الواقع ويمر في حياتنا كثيرا ويضرب لمن يتوقع منه الشيء الجم الكثير وبعد طول انتظار وترقب يأتي بالشيء النزر القليل الذي لا يتناسب مع ما قاله ووعد به، بل إنه لا يساوي شيئا وقد رويت قصة المثل من عدة وجوه. فقد ذكر أن مجموعة من الناس كانوا يجلسون أمام جبل كبير في أمان الله يتحدثون وبينما هم في شأنهم هذا إذا بالجبل يتحرك فجأة أمام أعينهم وتتطاير منه الحجارة فذعروا وخافوا خوفا شديدا وجروا بعيدا عن الجبل ظنا منهم أنه زلزال، وبينما هم على هذه الحالة من الهلع إذا بالجبل يتمخض فأرا فيخرج أمامهم، وما إن رآهم حتى هرب وتوارى عن الأنظار، فتعجبوا كثيرا من ذلك.
وكما يبدو لنا، فالمثل من نسج الخيال، ولكنه أصبح مثلا دارجا، يتحدث به الناس كنوع من السخرية لكل من يخالف فعله قوله ونحن أيضا نتمثل ونستشهد به في كثير من المواقف التي تحدث معنا، فنقول ذلك لمن لا يفي بوعده ومن بعد بإنجاز أمر ولا ينجزه، كسحابة الصيف التي تسمع وتشاهد من خلالها برقا ورعدا ولا فائدة منها حتى اننا نقول مطر صيف، فكثيرا ما سمعنا أناسا يقولون أنهم سيفعلون ويفعلون ولا نرى في الواقع شيئا، وعود طارت بها الرياح وكأنها لم تكن مثل الجعجعة بلا طحين والسراب الذي يتبعه الظمآن وهو يحسبه ماء فيزيد عطشه عطشا.
وليس أجمل وأتقى عند الله والناس من الصدق «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»، متفق عليه، ودمتم سالمين.

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