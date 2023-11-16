محبة الناس

(MENAFN
- Al-Anbaa) نعم، محبة البشر لك رزق عظيم من الله، وكنز ليس له ثمن حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا.. قال تعالى (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم).
الحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض، اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل.
ومن شروط المحبة أنها تكون صادقة أي أن تكون المحبة بلا رياء ولا نفاق، ويدخل في ذلك أيضا كلام التملق، والمديح الكاذب، ولا تكون محبة لمصلحه وعند الحصول عليها تجد الانكار والجفوة.
تجمعني الحياة بوجوه كثيرة ومجالس ايضا متعددة فيها أنواع جمة من البشر تسر بلقيا البعض، ولكن أحيانا تجد النفاق الاجتماعي الذي يكدر الخاطر، والأسوأ أنك تأخذ إثما حين تسمع وترى من يذم ويغتاب، وحين تدافع عنه يأتي دورك بلقاء آخر تذم انت فيه.
مجتمعي الكويتي أقف له حبا واحتراما، وما أراه وما أسمعه من بعض الصحبة انهم تجنبوا الجلسات التي يكثر بها اللغط والقيل والقال، وتذكروا ان الحب والاحترام والتستر علي الخلق يخلق لك صحبة تحبك وتحترم شخصيتك وتعطيك احساسا جميلا بحب الناس لك والتقرب بصحبتك.
فالمحبة صفة من الصفات الاختيارية الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة، وإجماع السلف كسائر صفاته الاختيارية كرضاه وغضبه وفرحته بتوبة عبده، ونزوله إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، يغفر لمن استغفر وتاب من ذنوب القيل والقال، ومن أمور أخرى يقع بها المسلم والله يحب الخطائين التوابين.
نعم، ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا اردت أن تكون محبوبا بين يدي الله عز وجل ومن الناس عليك بنفسك واذا رأيت أخطاءك فعليك بإصلاحها، والله يجعلنا من أحبائه ويحبب فينا خلقه الطيبين الاوفياء الصادقين، ويبعد عنا وعنكم كل منافق متستر بالطيب والله يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور.
من الناحية النفسية تجد أن حب الناس لك يتمثل في كيفية تشكل الحب في داخلك بيولوجيا وكيميائيا، وبالتالي أثره في دعم صحتنا النفسية.
هذا الفهم يجعل البشر أكثر إقبالا على إدراك قيمة وأهمية الحفاظ على علاقات المحبة والاستفادة من الآثار الإيجابية للحب على الصحة النفسية.
فالحب أكثر من مجرد شعور معنوي. ويقدم لنا العلم الآن دليلا على أن ما نختبره عندما نكون في علاقات حب، مع الاهل والأصدقاء وزملاء العمل يتضمن تغييرات على العديد من النواحي العصبية في أجسامنا، وبالتالي يؤثر على جميع أنظمتنا الجسدية والنفسية التي تبعث الشعور بالسعادة والرضا.
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