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محبة الناس

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعم، محبة البشر لك رزق عظيم من الله، وكنز ليس له ثمن حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا.. قال تعالى (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم).
الحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض، اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل.
ومن شروط المحبة أنها تكون صادقة أي أن تكون المحبة بلا رياء ولا نفاق، ويدخل في ذلك أيضا كلام التملق، والمديح الكاذب، ولا تكون محبة لمصلحه وعند الحصول عليها تجد الانكار والجفوة.
تجمعني الحياة بوجوه كثيرة ومجالس ايضا متعددة فيها أنواع جمة من البشر تسر بلقيا البعض، ولكن أحيانا تجد النفاق الاجتماعي الذي يكدر الخاطر، والأسوأ أنك تأخذ إثما حين تسمع وترى من يذم ويغتاب، وحين تدافع عنه يأتي دورك بلقاء آخر تذم انت فيه.
مجتمعي الكويتي أقف له حبا واحتراما، وما أراه وما أسمعه من بعض الصحبة انهم تجنبوا الجلسات التي يكثر بها اللغط والقيل والقال، وتذكروا ان الحب والاحترام والتستر علي الخلق يخلق لك صحبة تحبك وتحترم شخصيتك وتعطيك احساسا جميلا بحب الناس لك والتقرب بصحبتك.
فالمحبة صفة من الصفات الاختيارية الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة، وإجماع السلف كسائر صفاته الاختيارية كرضاه وغضبه وفرحته بتوبة عبده، ونزوله إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، يغفر لمن استغفر وتاب من ذنوب القيل والقال، ومن أمور أخرى يقع بها المسلم والله يحب الخطائين التوابين.
نعم، ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا اردت أن تكون محبوبا بين يدي الله عز وجل ومن الناس عليك بنفسك واذا رأيت أخطاءك فعليك بإصلاحها، والله يجعلنا من أحبائه ويحبب فينا خلقه الطيبين الاوفياء الصادقين، ويبعد عنا وعنكم كل منافق متستر بالطيب والله يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور.
من الناحية النفسية تجد أن حب الناس لك يتمثل في كيفية تشكل الحب في داخلك بيولوجيا وكيميائيا، وبالتالي أثره في دعم صحتنا النفسية.
هذا الفهم يجعل البشر أكثر إقبالا على إدراك قيمة وأهمية الحفاظ على علاقات المحبة والاستفادة من الآثار الإيجابية للحب على الصحة النفسية.
فالحب أكثر من مجرد شعور معنوي. ويقدم لنا العلم الآن دليلا على أن ما نختبره عندما نكون في علاقات حب، مع الاهل والأصدقاء وزملاء العمل يتضمن تغييرات على العديد من النواحي العصبية في أجسامنا، وبالتالي يؤثر على جميع أنظمتنا الجسدية والنفسية التي تبعث الشعور بالسعادة والرضا.

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