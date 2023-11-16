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غزة بلد العزة

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضربت غزة بأهلها وجنودها مثل القوة والشجاعة في حربها مع جيش الاحتلال الصهيوني الذي قيل عنه رابع جيوش العالم من حيث العدة والعتاد، فقد خسر الكيان المحتل الاسرائيلي صورته امام العالم واستنجد بالدول العظمى لمقاومة عباد الرحمن الذين توكلوا على الله وحده فظهرت عجائب قدرة الله في المعتدي وأفشل خططهم.
أكثر من أربعين يوما وإسرائيل في خسارة وراء خسارة، عجزوا عن مواجهة المقاومة فاعتادوا ضرب الأبرياء وقتل النساء والاطفال، وهذه صفة المهزومين والخاسرين.
اننا نفخر ونرفع رؤوسنا امام هؤلاء الابطال وندعو الله العلي القدير ان ينصرهم، فعلى المسلمين دعم المقاومة ونصرتهم بالدعاء والمال والجهد حتى الكلمة الطيبة في حقهم دعما، ولا نكون مثل البعض يلوم المقاومة ويذكرها بالتعامل مع اليهود ومن يدعمهم، ولا نكون ضد الجهاد ومع الاعداء بل ان ما قامت به المقاومة هذه الايام نصر من الله وفتح قريب بإذنه.
ان كانت هناك تضحيات وشهداء، فقد قتل الكثيرون من جنود العدو كما وقع منهم أسرى كثيرون، وقد قال سبحانه وتعالى (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) فذلك فوز لأهل غزة بالجنة، ونصرة في الدنيا، والله أكبر ولله الحمد.

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