محمد السنعوسي.. رائد إعلامي

(MENAFN
- Al-Anbaa) حلت أمس الأول الذكرى الأولى لوفاة وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بتاريخ 2022/11/15 وهو أحد رواد الاعلام في الكويت وصاحب التاريخ الحافل بالانجازات الإعلامية، فأبو طارق، رحمه الله، كان أحد مؤسسي تلفزيون الكويت، حيث كان شاهدا وصانعا رئيسيا لفترته الذهبية، وأول من تولى حقيبة تلفزيونية كاملة مخرجا ومنتجا ومنسقا ومراقبا للبرامج ومعدا في آن واحد.
فالسنعوسي، رحمه الله، بحق رائد إعلامي من طراز نادر، حيث كانت له الأولوية في مجالات عدة، فكان أول من أثار على الشاشة قضايا غائبة، وأول من قدم برامج «التوك شو» ربما في الوطن العربي، وأول من أطلق مبادرة إقامة معرض للصناعات الكويتية، وأول من قدم مشروعا لإنشاء التلفزيون الخاص، وأول من أطلق مبادرة تأسيس المسارح الخاصة، وأول من نجح في تشكيل فرقة تلفزيونية تعنى بالفنون التراثية الغنائية وتحفظ الفلكلور، وأول من أدخل حيل التكنيك في عمل فني (مذكرات بحار)، وأول من طرح فكرة القنوات الفضائية على مؤتمر إعلام عربي، وأول شخصية غير مصرية تنضم الى عضوية اللجنة العليا للقناة الفضائية المصرية، كما أنه من مؤسسي نادي الكويت للسينما وأول رئيس له.
لم تقتصر إنجازات الراحل السنعوسي وريادته الاعلامية على مجال التلفزيون فقط، بل يعتبر، رحمه الله، أول مخرج سينمائي في الكويت، فقد أخرج في عام 1965 فيلما روائيا قصيرا بعنوان «العاصفة» مدته 22 دقيقة، ولعب بطولته عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي وجوهر سالم، وبعد ذلك تشجع عدد من الأسماء على خوض تجربة الإخراج.
فإذا أردنا أن نصف بكلمة واحدة مشوار محمد السنعوسي الاعلامي في الذكرى الاولى لوفاته فستكون «المتميز»، فهو الاعلامي العصامي الذي كان قريبا من الجميع دون تمييز أو محاباة، فكان حريصا على تشجيع أي صوت إعلامي جديد وإمداده بعصارة خبرته، وداعما لأي فكرة جديدة، لأنه كان يعشق ويدعم كل جديد في الإعلام بمجالاته المختلفة.
رحمك الله يا «بوطارق» ذهبت جسدا وبقيت روحك تعيش في قلب كل إعلامي مخلص في أداء واجبه بكل ما أوتي من قوة رغم كل الصعوبات التي تواجهه في عمله.
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