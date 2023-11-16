Friday, 17 November 2023 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد السنعوسي.. رائد إعلامي

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حلت أمس الأول الذكرى الأولى لوفاة وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية بتاريخ 2022/11/15 وهو أحد رواد الاعلام في الكويت وصاحب التاريخ الحافل بالانجازات الإعلامية، فأبو طارق، رحمه الله، كان أحد مؤسسي تلفزيون الكويت، حيث كان شاهدا وصانعا رئيسيا لفترته الذهبية، وأول من تولى حقيبة تلفزيونية كاملة مخرجا ومنتجا ومنسقا ومراقبا للبرامج ومعدا في آن واحد.
فالسنعوسي، رحمه الله، بحق رائد إعلامي من طراز نادر، حيث كانت له الأولوية في مجالات عدة، فكان أول من أثار على الشاشة قضايا غائبة، وأول من قدم برامج «التوك شو» ربما في الوطن العربي، وأول من أطلق مبادرة إقامة معرض للصناعات الكويتية، وأول من قدم مشروعا لإنشاء التلفزيون الخاص، وأول من أطلق مبادرة تأسيس المسارح الخاصة، وأول من نجح في تشكيل فرقة تلفزيونية تعنى بالفنون التراثية الغنائية وتحفظ الفلكلور، وأول من أدخل حيل التكنيك في عمل فني (مذكرات بحار)، وأول من طرح فكرة القنوات الفضائية على مؤتمر إعلام عربي، وأول شخصية غير مصرية تنضم الى عضوية اللجنة العليا للقناة الفضائية المصرية، كما أنه من مؤسسي نادي الكويت للسينما وأول رئيس له.
لم تقتصر إنجازات الراحل السنعوسي وريادته الاعلامية على مجال التلفزيون فقط، بل يعتبر، رحمه الله، أول مخرج سينمائي في الكويت، فقد أخرج في عام 1965 فيلما روائيا قصيرا بعنوان «العاصفة» مدته 22 دقيقة، ولعب بطولته عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي وجوهر سالم، وبعد ذلك تشجع عدد من الأسماء على خوض تجربة الإخراج.
فإذا أردنا أن نصف بكلمة واحدة مشوار محمد السنعوسي الاعلامي في الذكرى الاولى لوفاته فستكون «المتميز»، فهو الاعلامي العصامي الذي كان قريبا من الجميع دون تمييز أو محاباة، فكان حريصا على تشجيع أي صوت إعلامي جديد وإمداده بعصارة خبرته، وداعما لأي فكرة جديدة، لأنه كان يعشق ويدعم كل جديد في الإعلام بمجالاته المختلفة.
رحمك الله يا «بوطارق» ذهبت جسدا وبقيت روحك تعيش في قلب كل إعلامي مخلص في أداء واجبه بكل ما أوتي من قوة رغم كل الصعوبات التي تواجهه في عمله.

MENAFN16112023000130011022ID1107443574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث