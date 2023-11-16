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أطفالنا والقرآن

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعــتبر مرحـلة رياض الأطفال من المــــراحل المهمة في حياة الطفل ففـــيها يكتسب القيم والآداب والسلوك الحسن المرغوب، إضافة إلى تعليمهم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. كما تهدف مرحلة رياض الأطفال إلى مساعدة الطفل على استمرار نموه الحركي والحسي عن طريق الأنشطة المتنوعة التي تساعد الطفل على تزامن استخدام الحواس مع حركات جسمه.
وممـــا يحسب لوزارة التربية في نهجها لبناء شخصيات سوية لأبنائنا وتقوية الوازع الديني والأخلاقي لديهم منذ الصغر وغرس القيم الإيجابية التي من شأنها بناء مجتمع تسوده الأخلاق الحسنة والمبادئ النبيلة.
إن الطفل في رياض الأطفال يحفظ سورا قصيرة من القرآن الكريم.
وتشتمل السور المقرر حفظها على تلاميذ رياض الأطفال: (الفاتحة، الناس، الفلق، الإخلاص، المسد، الكافرون، الكوثر، الماعون، قريش، الفيل، الهمزة، النصر، التكاثر، القارعة، العاديات، الزلزلة، البينة، القدر).
بحيث يكون مطلوبا من طالب رياض الأطفال حفظ هذه السور على مدى عامين دراسيين.
وهذا الشيء حسن ويحسب لوزارة التربية ممثلة بالتوجيه العام لرياض الأطفال.
وفي هذا الشأن تقترح بعض المعلمات على التوجيه العام أن تكون حصة القرآن الكريم ثابتة في الجدول الدراسي، وتدرس يوميا في بداية اليوم الدراسي بدلا من تدريسها قبل نهاية الدوام.
ومنا إلى المعنيين في التوجيه العام لرياض الأطفال بترجمة رغبة المعلمات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لمصلحة أطفالنا الأعزاء جيل المستقبل.
آخر المقال: قالوا في الأمثال: «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر».

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