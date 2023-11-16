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صلاة الاستسقاء هدي نبوي

11/16/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين تساقط أمطار الخير التي تدب معها الحياة في أرض الصحراء الجرداء، فتصبح بفضل الله جنة خضراء. يذكرنا هذا بالدعوة النبوية والهدي المحمدي عند تأخر سقوط الأمطار حيث تقام صلاة الاستسقاء حتى يهطل مطر الخير ويتواصل بتدبير رباني. ويسير المسلمون على هذه الهدي لاسيما في الدول التي يشبه مناخها أجواءنا مثل إخوتنا في دول الخليج حيث يقوم المصلون كل عام في مساجدنا والدول المجاورة بأداء صلاة الاستسقاء طلبا للمطر من رب العباد الكريم.
هكذا ينبغي أن نواصل السعي والسير على هذا النهج حتى يتم الله علينا نعمه ويتواصل سقوط المطر، وذلك عبر الابتهال إلى الله في كل موضع مثل المساجد والمدارس وغيرها، وبعد أداء الصلوات اليومية، وكل تجمعاتنا وبرامجنا الإعلامية اليومية والإخبارية، وإقامة هذه السنة النبوية لعل الله يستجيب الدعاء وتغمر مياه السماء الرمال بالصحراء.
لابد من تفعيل صلاة الاستسقاء وتعليمها للأطفال والنساء والرجال على أرضنا الطاهرة حتى يعود نخيلنا الشامخ إلى سابق عهد النضر، وتعود جذوعه إلى الاستقامة بعد أن انحنت من قلة السقيا.
نعود ونكرر بعد شكركم فعلوا دعوات صلاة الاستسقاء لتبعث الحياة في أشجارنا بالشوارع، وأهمها النخيل، كما هو الهدي الرباني: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

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