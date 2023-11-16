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القوات المسلحة: المستشفيات الميدانية يد بيضاء ممدودة للأشقاء والأصدقاء

11/16/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفى ميدانيا إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.
ويضم المستشفى فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.
ويتكون المستشفى الميداني الأردني من 7 قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين عناية حثيثة، و15 سريرا؛ لإجراء العمليات الجراحية التي تحول الى المستشفى، ومختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.
ويأتي إرسال المستشفى لنابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمرارا لما تقدمه المملكة من جهود لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية. وأكدت القوات المسلحة، استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى، وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة والمحطتين الجراحيتين في جنين ورام الله.
إلى ذلك، أرست القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، سردية إنسانية، كان أبرز مشاهدها المستشفيات الميدانية التي لبت النداء محليا وإقليميا ودوليا، سعيا إلى القضاء على ويلات الحروب وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الشعوب.
والمتتبع عن كثب، لمسيرة هذه المستشفيات التي بدأت مهامها منذ أكثر من عقد، يكشف عن دورها الإنساني النبيل تجاه الأشقاء والأصدقاء، انطلاقا من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية الراسخة، والرامية لإحلال الأمن والسلام والطمأنينة وتحقيق المعاني السامية.
وبلغت أعداد الدول التي أرسلت إليها مستشفيات أو محطات جراحية ميدانية أردنية إلى 25 دولة صديقة وشقيقة، منها؛ أرتيريا وسيراليون وليبيريا وبوروندي والكونغو والباكستان واندونيسيا وإيران وجزر المالديف وطاجكستان وأربيل، فيما بلغ مجمل مشاركات مرتبات العاملة فيها أكثر من 58030.
وحتى اليوم، للقوات المسلحة 3 مستشفيات ميدانية، موزعة في غزة وجنين وأربيل، بالإضافة إلى محطة جراحيه في رام الله .
منذ بدء الألفية الثانية، عملت سريتان في أرتيريا وسيراليون و4 مستشفيات في سيراليون وليبيريا وبوروندي والكونغو، تحت مظلة الأمم المتحدة، إلى أن أصبحت المستشفيات الميدانية تعمل تحت مظلة القوات المسلحة في نهاية العام 2011، بدءا من المستشفى الميداني الأردني في ليبيا.
وبتوجيهات ملكية سامية، افتتح المستشفى الأردني الميداني في لبنان- بيروت، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، وقدم خدماته للأشقاء اللبنانيين، متضمنا: 84 سريرا و15 سريرا icu وغرفتي عمليات المجهزتين بطواقم لإجراء العمليات الصغرى والكبرى.
كما كسر الأردن في العام 2006، الحصار الجوي المفروض على لبنان بعد حرب تموز، في رسالة إنسانية واضحة، بألا ذنب للمدنيين على اختلاف أطيافهم بالأطماع السياسية، وأن حمايتهم وتقديم المساعدات لهم في ظروف الأزمات، واجب إنساني يقع على كاهل المجتمع الدولي.
والمستشفى الميداني الأردني (غزة/1)، كان أول مستشفى عربي يحط في القطاع، إذ وصل في 26/ 1/ 2009، أي بعد فرض الحصار على غزة بـ3 أعوام، واستمرت التوجيهات الملكية بإرسال البعثات الطبية حتى وصلت إلى 76 بعثة.
عملت المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، على إسناد المنظومة الصحية للقطاع، وتقديم العون الصحي للجرحى والمرضى، ونفذت التوجيهات الملكية السامية بإرسال أي حالة طبية استعصى علاجها إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
ينهض المستشفى الميداني الأردني الحالي في غزة، بواجباته الإنسانية على أكمل وجه، برغم تسبب الأحداث المتصاعدة بخروجه عن الخدمة، وتعرضه لأضرار جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي أصابه، كما أصاب المناطق المحيطة به، لكن جلالة القائد الأعلى أوعز ببقائه رغم ضراوة الظروف وتعقيدات الحياة اليومية في القطاع، ليبقى قائما وشاهدا على الالتزام الأردني تجاه غزة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، وفي ظل ما يتعرض له القطاع من حرب وتدمير، في مسعى إجرامي من الاحتلال لتجريد أهل غزة من حقوقهم الإنسانية، وأبسطها إيجاد العلاج المناسب لمصابيهم وتسريع علاجهم.
وفي مشهد خاطف، أنزلت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي مساعدات طبية عاجلة، بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت امداداته على النفاد، نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح.
وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفى الأردني الميداني/ غزة منذ بدء المهمة ولغاية مستشفى غزة/ 76 الى 3.373.000.
في العام 2000 بدأت المحطة الجراحيه في رام الله مهامها، وهي مستمرة الى اليوم، يتبعها المحطة الجراحية في جنين التي انطلق عملها في العام 2002، وقد عززت هذا العام بتوجيهات ملكية لتصبح مستشفى ميدانيا.

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