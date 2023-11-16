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فاعليات تدين قصف الاحتلال الوحشي لـالميداني الأردني في غزة

11/16/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم تتوقف آلة الحرب العدوانية الصهيونية عن قصف المستشفيات في قطاع غزة، متحدية بذلك القوانين الدولية والانسانية، وكل ما يمت للانسانية بصلة، مؤكدة بذلك ان الاحتلال الصهيوني، يرتكب جرائمه غير آبه بالمجتمع الدولي، ولا بالقيم التي يتبجح مدعيا انه يمثلها.
وفي هذا النطاق، فقد جاء اعتداؤه الغاشم على المستشفى الميداني الاردني في غزة أول من امس، تأكيدا على عدم احترامه لأي قانون او شرعة دولية، نافيا بذلك عنه أي صفة إنسانية.
وفي هذا النطاق، فقد دانت مؤسسات وجهات إنسانية وبرلمانية وشعبية جريمة الاحتلال النكراء على المستشفى في بيانات وتصريحات لها أمس، منددة بعدم ضبط هذا الوحش الهائج، والذي بات من المهين للبشرية ان تتركه فالتا، يفعل ما يشاء، ويعتدي على امكنة بعيدة كل البعد عن الأعمال الحربية.
رابطة العالم الإسلامي، دانت اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في القطاع، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع في غزة بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ودعا أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين، خصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم مع كل لحظة.
وفي السياق نفسه، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن قصف قوات الكيان لمحيط "الميداني الأردني" بغزة، يشكل انتهاكا صارخا للمواد (18، 20، 21) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الكيان بعدم التعرض أو الاعتداء على المرافق الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف والإنقاذ.
وحمل المركز الإحتلال الصهيوني ، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له محيط "الميداني"، وأسفر عن جرح 7 من كوادره، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وشددت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، على أن قصف قوات الكيان لمحيط "الميداني الأردني"، لن يثني كوادره عن القيام بدورهم ومسؤوليتهم تجاه الأهل والاشقاء بغزة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمحاسبة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، واتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويوقف جرائم الحرب الصهيونية على غزة.
رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، قال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو السند والنصير للفلسطينيين الذين يواجهون عدوانا غاشما لا يراعي القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق التي نصت عليها المعاهدات الدولية.
وأضاف خلال زيارة اللجنة أمس، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ولقائه بأمينها العام حسين الشبلي، أن الأردن قاد حراكا دوليا لوقف العدوان على القطاع، وتسهيل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية والطيبة لغزة، مشيرا الى أن مجلس النواب وعبر رئاسته يقود جهود جبارة عبر الدبلوماسية البرلمانية تمثلت بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام.
وأثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها الهيئة بتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في غزة.
ودانت اللجنة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة، مثمنة في الوقت نفسة جهود الكوادر الطبية التي تعمل بتوجهات ملكية سامية.
من جانبه، أشار الشبلي الى ان الهيئة أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل بغزة، مؤكدا أنها تعمل على مدار24 ساعة لتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية لأهلنا في القطاع، حيث أرسلت طائرة مساعدات طبية جديدة تحمل نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.
ولفت إلى أن هذه المساعدات بهدف دعم جهود رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية، لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، قال إن تتبع تاريخ سلوك العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال دليل على نهج ومسلسل الاعتداء على المستشفيات في فلسطين المحتلة.
وأضاف أن مهاجمة مستشفى حكومي في حيفا عام 1947، واتخاذ أسطح مستشفى هداسا مركزا لقنص المدنيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية عام 1948، وقصف مستشفيات قطاع غزة، دليل على تاريخ الإجرام الصهيوني المتكرر ضدها.
وأكد على أن هذا الإجرام الوحشي الذي يحدث اليوم في غزة وقبل ذلك بأسابيع قليلة كانت مجزرة المستشفى المعمداني، ما جعل العالم يقف في حالة ذهول تجاه ما يجري ضد مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن جميع من يقف داعماً لصمود غزة وأهلها بمن فيهم الكوادر الطبية الأردنية الشجاعة في المستشفى الميداني الأردني، يقع في دائرة القصف.
وتابع، ومن ذلك تعرض "الميداني الأردني" وكوادره المخلصة لعملها وإنسانيتها وأهلها للاعتداء السافر المرفوض الذي يعد جريمة حرب وحالة جرمية غير أخلاقية، والتي قصد منها الاحتلال تضييق الخناق على أهلنا في غزة، وإضعاف معنوياتهم. وأردف، ولكن الواجب المهني الطبي والأجداد زادت من إصرار نشامى المستشفى الأردني.
وأكد أن الهجوم الوحشي على "الميداني الاردني" دليل آخر على أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفها الإبادة، كما تؤكد هذه الهجمة القناعة على أن الوحدة التاريخية الشعبية بين الأردن وفلسطين تشكل تحديا للاحتلال.
بينما أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين، أن العدوان الصهيوني على محيط "الميداني الأردني"، يعكس مدى انزعاج الكيان الصهيوني الإجرامي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه بغزة، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت النقابة، إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان الذي ترجم باستدعاء سفير الكيان الصهيوني والشروع في مراجعة البرلمان لاتفاقية السلام، أغضب الاحتلال الذي حاول من خلال الاعتداء على محيط المستشفى الميداني أن تدفع الأردن للتخفيف من حدة موقفه. -(بترا)

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