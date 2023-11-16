عودة خيار الانتداب

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: يتسحاق لفانون

في إسرائيل وخارجها بدأوا يفكرون بغزة بعد أن تتوقف المعارك. أي نظام سيكون هناك وكيف سيبدو مقارنة بما كان عليه تحت حكم حماس؟. معاهد وأجهزة استخبارات تنكب على الموضوع بصمت في محاولة منها لإيجاد الصيغة الأفضل.

بعض المفارقات. غزة، تحت أي نظام تعمير يجب أن تكون مجردة من السلاح. كما أن عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في غزة ستشكل وصفة لمشاكل ونزاعات مستقبلية من شأنها أن تضر بنا أيضا. السلطة لن تكون قادرة على أن تحكم في غزة. فقد كانت هناك وألقي بها. ناهيك عن أن على السلطة أن تتصدى لحماس الضفة ولا يعقل أن يدمر حكم حماس في غزة كي نراها في الضفة.

الأفكار التي تطلق عندنا للعودة إلى غزة وإقامة غوش قطيف أو كبديل أن يبقى الجيش الإسرائيلي أمنيا في القطاع، هي وصفات لمشاكل مستقبلية. يجب إيجاد حل لم نفكر فيه حتى الآن يبقي إسرائيل خارج الدوامة الغزية: ألا تكون لها صلة بغزة.

هنا تدخل مصر إلى الصورة بشكل انتداب على القطاع، مثل الانتداب البريطاني والفرنسي اللذين كانا في منطقتنا في القرن السابق. لا توجد نية لإعادة غزة إلى مصر بل لإعطاء مصر انتدابا مؤقتا لأن تكون حاضرة في غزة. في هذه الفترة تشرف مصر على بناء غزة بمساعدة مالية دولية كي تكون مختلفة عما هي عليه اليوم. مصر تعرف غزة والغزيون يحترمون المصريين جدا. للقاهرة تجربة ومعرفة غنية عن غزة وهي ستفرض النظام في صالح تعميرها.

سيخلق تلقي مصر للانتداب تواصلا أمنيا من غزة حتى سيناء مما سيؤدي لها إلى الاستقرار الذي تبحث عنه. كما أنها ستتفرغ وهكذا سيساهم هذا بأمن مصر القومي. غزة ستكون مفتوحة على العالم عبر المعابر إلى مصر التي ستحكم في سيناء وفي غزة على حد سواء.

دنيس روس وأرون ميلر من معهد واشنطن يطرحان إمكانية أن تحكم غزة قوة تتشكل من الدول العربية الخمسة التي لها اتفاق مع إسرائيل. هذه إمكانية، لكن دولة واحدة كمصر تحكم المنطقة وحدها أفضل من المصاعب التي ستكون بين الدول الخمسة.

يحتمل أن يبدو اقتراح الانتداب المصري على غزة في هذه اللحظة خياليا بل وعسيرا على التحقق. لكن محادثات هادئة مع القاهرة تبرز فضائل الخطوة لأمنها القومي، وهي كفيلة بأن تحملها على النظر بالاقتراح بجدية. هذا سيعطي أملا لغزة التي ستصبح غير مهددة، سيعزز قوة مصر في العالم العربي، سيساعدها في حربها ضد الإرهاب في سيناء ويهدئ روعها من إسكان الفلسطينيين في سيناء.

من المجدي دراسة الاقتراح وإعطاؤه فرصة.