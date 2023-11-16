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مدير الأونروا: الاحتلال يتعمد خنق عملياتنا في غزة

11/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، امس، من محاولة متعمدة لشل عمليات الوكالة في قطاع غزة.
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا"، متحدثًا عن الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول (أكتوبر).
وحذّر لازاريني من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.
وأضاف لازاريني للصحافيين في جنيف " أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل"، واصفا تلك المحاولة بأنها "شائنة" لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.
وأردف قائلا إن الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.
في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان مع وكالات إنسانية أخرى امس أن المنظمات الإنسانية لن تشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة، من دون موافقة جميع الأطراف وتوفير الظروف الأساسية لضمان السلامة.
وأضاف البيان المشترك للوكالات العاملة في الإغاثة الإنسانية أنه يتعين توفير الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية في غزة.
وذكرت الوكالات في بيانها أن إنشاء "مناطق آمنة من جانب واحد يهدد بالإضرار بالمدنيين وحدوث خسائر كبيرة في الأرواح ويجب رفضها".
وكان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وفي وقت سابق امس أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ارتفاع عدد شهداء موظفي الوكالة في غزة إلى 103 منذ بدء العدوان بالقطاع.
واول من أمس فقط، تسلمت الأونروا أول شحنة من الوقود جرى إفراغها
في شاحناتها، وهي عبارة عن "نصف شاحنة".-(وكالات)

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