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لماذا يفشل جيش الاحتلال في الحروب غير النظامية؟

11/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمثل غزة عقدة خاصة بالنسبة لدولة الاحتلال، فهي من اهم القلاع الباقية لمقاومة الفلسطينيين ضد محاولات محوهم وتصفية قضيتهم، وهي تكتظ بفصائل المقاومة الفلسطينية التي باتت العدو الأول والتهديد الرئيس للاحتلال. يبدو غريبا أن تنجح جماعات المقاومة محدودة التجهيز والتسليح في إيقاف الحياة وإلحاق الضربات بقوة نووية تملك واحدا من أقوى جيوش المنطقة -بل والعالم- بحسب الدعاية التي تروِّجها دولة الاحتلال باستمرار، خاصة أن الولايات المتحدة وأوروبا تصطفان إلى جانبها منذ تأسيسها، غير أن هذا ما تقوله الوقائع المتلاحقة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية مرورا بفصول متكررة من المواجهات غير النظامية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في كل من فلسطين ولبنان.
تقول دراسات عسكرية أجراها مركز "راند" التابع للجيش الأميركي إن تحليلات محاولات الغزو البري لغزة منذ عام 2008 كشفت للقادة الأميركيين أن الاحتلال لم يتمكن في أي مرة من سحق المقاومة، بل كانت مجبرة في كل مرة على التكيف على أرض مدنية ذات طبيعة معقدة مع خصم محدود الإمكانات مقارنة بها. أما أخطر ما تمتلكه المقاومة -على حد وصف التقرير- فهو أنها خصم هجين قادر على الانتقال من الحرب غير النظامية أو حرب العصابات إلى الحروب التقليدية، وهي معادلة وضعت الاحتلال في مأزق إستراتيجي منذ 2008.
قوة حماس العصية
على التدمير
عدم امتلاك الاحتلال قدر كبير من المعلومات الاستخباراتية عن البنية التحتية لحماس في القطاع عقد الموقف وأوصله إلى حافة اليأس.
من بين كل أدوات القوة التي تمتلكها حركة حماس تأتي الأنفاق على رأس التهديدات الأمنية لجيش الاحتلال، حيث تضم الشبكة الخاصة بها 1300 نفق تتفرع في متاهات تحت الأرض مسلحة بالخرسانة، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 500 كيلومتر، ويصل عمق بعضها إلى 70 مترا تحت الأرض. وقد أتاح ذلك السلاح للمقاتلين التنقل بحرية نسبيا بعيدا عن القصف، والتحرك في جميع أنحاء غزة دون تعريضهم للخطر أو للكشف من قِبَل الرصد الجوي، وكذلك إعادة إمداد القوات، وتخزين الأسلحة والصواريخ، وإخفاء الأسرى، وشن هجمات مفاجئة. ورغم أن إسرائيل سخَّرت ما تمتلكه من تكنولوجيا مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية لتحديد مواقع تلك الشبكة الغامضة، فإنها أخفقت في اكتشافها أو تدميرها كليا. على سبيل المثال، في أثناء معركة سيف القدس عام 2021، ركز الاحتلال على تدمير الأنفاق، واستطاع بالفعل تدمير 100 كيلومتر منها وفق تأكيداته، قبل أن يظهر رئيس المكتب السياسي للحركة "يحيى السنوار" ويعلن أن 5 % فقط من الأنفاق هي التي تضررت، وأن المقاومة شرعت في إصلاحها، كأن شيئا لم يكن.
تعد الأنفاق معضلة بالنسبة للاحتلال، إذ لم تتمكن الوحدات المختصة التي استحدثها جيش الاحتلال من مهندسين وجيولوجيين من الوصول إلى حل جذري لها، ما دفعها في كل مواجهة مع حماس إلى تأخير التدخل البري في قطاع غزة. كما أن عدم امتلاك الاحتلال قدرا كبيرا من المعلومات الاستخباراتية عن البنية التحتية لحماس في القطاع عقَّد الموقف وأوصله إلى حافة اليأس.
بخلاف سلاح الأنفاق، يرى الاحتلال أن أهم نقاط قوة حماس هي تداخل بنتيها المدنية والعسكرية في قطاع ضيق تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا، ويكتظ بنحو مليوني شخص، ما يجعل أي استهداف كارثيا على المستوى الإنساني، ويجلب عليها الضغوط والإدانات الدولية، ويضع الأميركيين أمام مساءلة أخلاقية بصفتهم أكبر داعميها. بدأت تلك الأزمة في اعقاب حرب عام 1967، حين شن الاحتلال حملة على الفلسطينيين، وسعى إلى إفراغ القطاع من سكانه الذين نزحوا إليه بعد النكبة. وفي أثناء معركة "طوفان الأقصى"، ظهرت وثيقة استخباراتية إسرائيلية رأت في الحرب الدائرة فرصة لإجلاء قطاع غزة بأكمله، في إشارة إلى استمرار هوس الاحتلال بتهجير سكان القطاع لحل معضلة المقاومة الضاربة بجذورها في المجتمع الفلسطيني.
نتيجة لذلك، طالما أبدى الاحتلال ترددا في وضع أهداف عسكرية كبرى فيما يتعلق بحركة حماس، مكتفيا بالقول إن الحروب التي خاضتها ضد الحركة كانت بهدف فرض القوة الكافية لردع المقاومة عن القيام بهجماتها دون الإطاحة بحماس بالكامل. ومع ذلك، كان من الواضح أن الاحتلال فشل حتى في تحقيق هدفها المحدود المعلن، بعدما امتلكت الحركة قوة عسكرية لافتة، وأسلحة مكنتها من تقويض الردع للاحتلال، ولذا وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام السيناريو الأسوأ وهو ضرورة احتلال القطاع لتحقيق أهدافها، وخوض حرب برية طويلة، رغم ما يحمله ذلك السيناريو من صعوبات على جيش الاحتلال.
يجهر الاحتلال هذه المرة برغبته في القضاء على حركة حماس نهائيا، بيد أن كثيرين ومنهم رموز في الإدارة الأميركية ذاتها لا يشاركون الكيان المحتل هذا التفاؤل. أولا لأنها فشلت من قبل في تحقيق أهداف أضيق نطاقا في حروبها السابقة ضد قطاع غزة، وثانيا لأنها لا تمتلك رؤية متماسكة حول مصير قطاع غزة عقب الاجتياح، وثالثا والأهم أن هذا الاجتياح يتطلب من الاحتلال خوض نوع من الحروب طالما أثبتت فشلها في تحقيق النصر خلاله مرة بعد مرة.
وتُشكِّل الجغرافيا عنصرا حاسما في تحديد مصير الهجوم البري على قطاع غزة، لأن تعقيدات المعركة في بيئة حضرية تختلف عن الحروب النظامية التقليدية، فقطاع غزة منطقة مكتظة بالسكان والمباني، وتوفر المباني مواقع قتالية مميزة للمدافعين، وحتى تحوُّلها إلى أنقاض عبر القصف الجوي المكثف يمكن أن يعوق تقدم الهجوم ويمنح المقاومة متاريس إضافية. وتتضاعف الصعوبات التي يواجهها الاحتلال أيضا بسبب وجود أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين الذين لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه. أضف إلى ذلك أن احتجاز حماس لنحو مئتي أسير يجعل حكومة الاحتلال في وضع حرج أمام الرأي العام، لا سيما وقد مضت في الحرب البرية وتجاهلت مطالب أهالي الأسرى.
للاحتلال تجارب سيئة مع مواجهة الجماعات المُسلحة غير النظامية مني فيها بفشل عسكري المرة تلو المرة. وقد بدأ ذلك بالانسحاب من لبنان عام 2000 ثم من غزة نفسها عام 2005، وبلغ ذروته في حرب تموز مع حزب الله عام 2006 "أو عقدة تموز كما يطلق عليها بعض الباحثين الآن"، ثم معركة "الرصاص المصبوب" عامي 2008-2009، ومن بعدها عملية "الجرف الصامد" عام 2014. -(وكالات)

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