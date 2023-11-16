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شهادات من غزة: أحياء تحت الركام وجثث منتفخة والمعدات بدائية

11/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يصف رجل الدفاع المدني في غزة أحمد سلمان، طبيعة عمله خلال العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع بـ"المهمة المستحيلة"، إذ إنه مطالب بإنقاذ آلاف الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم على رؤوسهم، في الوقت الذي لا يمتلك فيه أي معدات ملائمة، بالإضافة إلى نقص الوقود، وانقطاع الاتصالات.
ويقول أحمد، الذي يعمل مشرفا على نقطة الطوارئ بجهاز الدفاع المدني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إنهم يستخدمون أساليب بدائية لإنجاز عملهم، ومنها تتبع أصوات الانفجارات، وسؤال المصابين عن أماكن القصف، بالإضافة إلى استخدام المجاريف اليدوية في تحطيم الباطون، بغرض إنقاذ المدنيين العالقين بين الركام.
ويروي رجل الدفاع المدني تجربة عصيبة مر بها، حيث استشهد أطفال أخيه الخمسة ووالدتهم في قصف للاحتلال، ورغم ذلك لم يستطع إرسال سيارات لإنقاذهم لوجود من هم "أولى بالإنقاذ"،
الإمكانيات منذ ما قبل العدوان ضعيفة جدا، لا تساوي 5 % من الإمكانيات المطلوبة، وحتى أننا كنا لا نستطيع التعامل مع الحرائق الكبيرة مثل حريق مخيم النصيرات عام 2020، لم نستطع إطفاءه بسهولة لقلة الإمكانيات، واستعنا بخلاطات سيارات الباطون يقول احمد.
ويضيف رجل الدفاع المدني بان كافة سياراتنا غير مؤهلة، وكل هذا بفعل الحصار، حيث لم تدخل أي معدات لنا منذ عام 2006، ومع أنه كان لدينا سيارة دفاع مدني مؤهلة وممتازة، لكن جيش الاحتلال قصفها عام 2008 ودمرها، وبعد ذلك لم تدخل لنا أي معدات أخرى.
لا نستطيع التعامل مع هذا الكم الكبير من القصف، نحن غير قادرين على العمل أو السيطرة، الناس تحت الركام حاليا، ولا نستطيع إخراجهم، أحيانا نجد شخصا حيا تحت الركام، ونحفر عليه بـ"كريك" (جاروف) في محاولة لإنقاذه.
عمل الدفاع المدني يحتاج لمعدات حديثة قادرة على التعامل مع عمليات رفع الأنقاض والعثور على الأشخاص وانتشالهم.
ويؤكد نحن حاليا نستخدم معدات يدوية، وللأسف قد نقتل من نحاول أن ننقذه بواسطة هذه الأدوات، ولدينا "باقر" (آلة ميكانيكية لتحطيم الباطون) واحد في المحافظة الوسطى، وقد تعطل هو الآخر، ولا إمكانية لإصلاحه في ظل هذا الحصار، فكل المعدات التي تعطلت لا يمكن إصلاحها، ولو كانت لدينا آليات كافية لكان من الممكن إنقاذ عدد أكبر بكثير مما ننقذه.
ويشير احمد الى انه مرر بتجربة عصيبة للغاية، فقط تعرض المنزل الذي يوجد فيه أخيه وزوجته وأطفاله للقصف، واستشهد فيه 31 شخصا، كان من بينهم زوجة أخي وجميع أطفاله الخمسة، أصغرهم كان عمره 3 سنوات، لكن المشكلة التي واجهتني أنه كان هناك منازل تعرضت للقصف قبله وهي أولى بعمليات الإنقاذ.
واضاف أصبحتُ لا أعرف ماذا أفعل! هل أنقذ أخي وأطفاله، وأترك بقية الناس تحت الأنقاض في مناطق أخرى؟ اتصلنا بوزارة الأشغال كي تحضر لنا سيارة "باقر" فيما كانت الإجابة أنها لن تأتي إلا بعد يوم أو يومين بسبب كثافة الغارات، كان علي أن أتعامل بمهنية وأمانة، لذلك أرسلنا السيارات لمناطق أخرى، اتصل علي أهلي وسألوني "هل أنت غير قادر على إرسال آليات لإنقاذ أخيك وأطفاله؟" قلت لهم "نعم، غير قادر، هذه أمانة".
كما أذكر أول مهمة نفذتها في هذه الحرب، كان يوم أحد، وكان هناك عدد ضخم من الشهداء في المحافظة الوسطى وحدها، نحو 200 شهيد، وبينهم أولاد أخي الخمسة، في ذلك اليوم أبيدت عائلات كاملة، ومسحت من السجل المدني، وكانت كل المناطق تطلب سيارة "باقر"، لكن للأسف لا يوجد سوى باقر واحد، ولذلك طلبنا "باقر" من رفح (أقصى جنوب القطاع)، ولم أعد أقدر على طلبه لعدم قدرتي على توفير السولار له.
أذكر أيضا أني رأيت مشهدا صعبا جدا لجثمان منتفخ، والمؤلم أنه حتى أهل الشهيد لم يستطيعوا الاقتراب منه لحمله ودفنه، هذا المشهد آلمني جدا، كيف أن أبناء الشهيد لم يستطيعوا الاقتراب منه، لكن رجل الدفاع المدني انتشله وحمله.-(وكالات)

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