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لا خطة محددة بعد مجزرة الشفاء.. والاحتلال ينقل آلة الإبادة لجنوب القطاع

11/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






تغيب خطة محددة المعالم عن تحرك الاحتلال في مرحلة "ما بعد مجزرة مجمع الشفاء الطبي"، الذي اقتحمه مجددا، باستثناء نقل آلة القتل من شمال قطاع غزة وتركيزها على جنوبه، مما يعني استمرار حرب الإبادة بصورة أكثر تصعيدا وخطورة بالنسبة للمدنيين، ما لم يجبره المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس الأمن، "الملزم"، بهدنة إنسانية، وهي أقصى ما استطاع التوصل إليه بعد صمت لأكثر من أربعين يوما وأربع محاولات فاشلة، لالتقاط الأنفاس وإدخال المساعدات للقطاع.
وسيظل قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، حبيس الأدراج رغم أنه يتمتع بالصفة الإلزامية، إذا لم يلتزم به الاحتلال، أسوة بعدم التزامه بعدد كبير من قرارات المجلس، خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان، بينما التزم بقرارين متعلقين بوقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وهما القرار رقم 1701 عام 2006 والقرار 1860 عام 2009 على التوالي.
ويحيط بالقرار الأممي الكثير من المآخذ، رغم أهميته لجهة الدعوة لهدنة إنسانية وإدخال المساعدات للقطاع، ولكنه لم يشر صراحة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من المناطق التي اجتاحها بغزة، كما أن القرار الذي عبر عن القلق بشأن تهجير السكان في الديباجة، لكن منطوقه يخلو من الدعوة إلى عودة السكان إلى مساكنهم.
بيد أن القرار يتضمن تلميحا إلى قيام الاحتلال بأفعال ترقى إلى حد اعتبارها جريمة إبادة جماعية من خلال الدعوة إلى الامتناع من حرمان السكان المدنيين في غزة من المساعدات والخدمات التي لا غنى عنها لبقائهم.
الى ذلك، دعا خبراء في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في تقرير الخبراء أن "هناك أدلة على ارتكاب الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين بغزة " .
وبالتزامن مع ذلك؛ لم يكن اقتحام الاحتلال للمرة الثانية "للشفاء الطبي" من مدخله الجنوبي ومحاصرته من كل الجهات، سوى للتغطية على فشله بإثبات مزاعمه، ولتهدئة الضغوط الداخلية في كيانه المحتل والتي تزايدت وتيرتها مؤخرا لاتهام رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بالإخفاق في ملفي الأسرى والقضاء على "حماس" والمقاومة الفلسطينية، ومطالبته بالرحيل، في ظل انقسام واضح بشأن التوقيت الزمني لانتهاء عدوانه على غزة.
ويواجه جيش الاحتلال معضلة حقيقية لتحديد الوجهة اللاحقة على مجزرة "الشفاء"، في أعقاب دحض كل مزاعم انضواء مقر المقاومة الفلسطينية في إطارها والتي اتخذها ذريعة لاستمرار حرب الإبادة بالقطاع، بينما التوجه جنوبا المزدحم بسكانه وبالفلسطينيين الذين نزحوا إليه من الشمال، وتحت ذريعة جديدة بانتقال مركز ثقل حماس من مدينة غزة إليه، يعني عملية تطهير عرقي واسعة.
من جانبه، قال مصدر طبي من مجمع الشفاء إن الآليات العسكرية للاحتلال تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجه.
وعلى وقع إصابة سبعة من جنود الاحتلال في عملية فلسطينية، استشهد فيها 3 شبان أمس بالقدس المحتلة؛ فإن الاحتلال يواصل تصعيده الخطير بالضفة الغربية ومجازره الوحشيّة في قطاع غزة، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف و500 شهيد، معظمهم من ألأطفال والنساء، وقرابة 32 ألف جريح، فضلا عن مئات المفقودين تحت الركام، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد قام الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء الطبي مجددا من مدخله الجنوبي وتخريب أجهزة طبية لا توجد إلا به، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية على مدينة غزة وشمال القطاع، مما أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
ونتيجة القصف الجوي الاحتلالي المتواصل؛ فإن أكثر من 58 % (276 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مثلما أدى إلى توقف 25 مستشفى في غزة، و52 عيادة رعاية صحية أولية، عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية للقطاع، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.
بينما يستمر الاحتلال في استهداف المدنيين المهجرين قسرا، سواء داخل الملاجئ أو أثناء تواجدهم على الطرق بحثا عن الأمان في المنطقة الجنوبية من غزة.
فيما قال برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، بينما المواد الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح في الوقت الحالي لا تشكل سوى 10 % من الاحتياجات الغذائية، وهي غير كافية.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "الاحتلال الصهيوني الإرهابي مايزال يمارس الكذب المفضوح".
وأفاد، في تصريح له، أنه "بعد أكثر من 20 ساعة من الاعتداء على مشفى الشفاء في غزة، والعبث بكل أقسامه، بحثاً عن غرف السيطرة والتحكم المزعومة، لحركة "حماس"، وأسراه من الجنود والضباط، خرج الاحتلال على العالم بمسرحية مكشوفة بجلبه بعض الأسلحة والملابس والأدوات ووضعها في المستشفى بطريقة مفضوحة، وساق أكاذيب ورواية مفبركة، لا يصدقها أحد".
وقال "حذرنا مبكرا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها.. وكما توقعنا، فها هو يقدم روايته التافهة و المتهافتة ومزاعمه المفضوحة؛ وقد ثبت كذب الاحتلال في كل مزاعمه ورواياته منذ بدء العدوان".
وقال الرشق إن حركته طالبت "مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال".
وشدد على أن "جيش الاحتلال هو العدو والخصم، وليس مؤهلا، وليس له الصلاحية ولا الحق ليدعي ويحقق يحكم".
وفي وقت لاحق امس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف تعجز عن الوصول للمصابين.

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