70 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة ومخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 70 آلية، مساء أمس الخميس، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.



وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات. وكالات





