70 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة ومخيم جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 70 آلية، مساء أمس الخميس، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات. وكالات
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