البنتاغون: بطاريات صواريخ باتريوت وصلت إلى الشرق الأوسط

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن جميع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي أعلن في وقت سابق عن نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط "وصلت و تعمل بكامل طاقتها".

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون"، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: "لقد أعلنا أننا ننقل بطاريات صواريخ باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية قواتنا في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي".



