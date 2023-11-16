البنتاغون: بطاريات صواريخ باتريوت وصلت إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن جميع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي أعلن في وقت سابق عن نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط "وصلت و تعمل بكامل طاقتها".
وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون"، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: "لقد أعلنا أننا ننقل بطاريات صواريخ باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية قواتنا في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي".
MENAFN16112023000072011014ID1107443562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.