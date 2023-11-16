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البنتاغون: بطاريات صواريخ باتريوت وصلت إلى الشرق الأوسط

11/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن جميع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي أعلن في وقت سابق عن نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط "وصلت و تعمل بكامل طاقتها".

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون"، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: "لقد أعلنا أننا ننقل بطاريات صواريخ باتريوت وثاد إلى المنطقة للمساعدة في حماية قواتنا في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي".

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