الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن المواطنون الفلسطينيون يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" في قطاع غزة، حيث أصبحت "امدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا".



وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان، الخميس، "مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعًا".



وأكدت ماكين "لا توجد طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل" في إشارة إلى المساعدات عبر معبر رفح.



واضافت "الأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة".



وبحسب البرنامج فإن نقص الوقود يعرقل أيضا إيصال الطعام، بسبب عدم قدرة الشاحنات التي وصلت من مصر الثلاثاء إلى الوصول للمدنيين بسبب نقص الوقود.

وتابعت "الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي سوى لتلبية 7 في المئة من الحد الأدنى اليومي من احتياجات السكان من السعرات الحرارية". وفا