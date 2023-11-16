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أمين عام مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن 2712 الخاص بغزة

11/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن 2712 الداعي لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان ، معبرا عن أمله في أن يسهم هذا القرار بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.


وأوضح، أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، مشددا على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، لقوات الاحتلال لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفة بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.


وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية هذا القرار بكونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء. وكالات

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