البنتاغون: تعرضنا لـ 58 هجوماً في سوريا والعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق.
وقالت (البنتاغون) في بيان، "تعرّضنا لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران في كل من سوريا والعراق".
وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 56 جندياً من الجيش الأمريكي تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوماً بالعراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الماضي. وكالات
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