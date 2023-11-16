Friday, 17 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنتاغون: تعرضنا لـ 58 هجوماً في سوريا والعراق

11/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقالت (البنتاغون) في بيان، "تعرّضنا لـ 58 هجوما من جماعات موالية لإيران في كل من سوريا والعراق".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 56 جندياً من الجيش الأمريكي تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوماً ب‍العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الماضي. وكالات



MENAFN16112023000072011014ID1107443559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث