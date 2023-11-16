سوريا تتعرض لعدوان جوي جديد
التاريخ
11/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه " حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".
وتابعت بالقول "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
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