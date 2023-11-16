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سوريا تتعرض لعدوان جوي جديد

11/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه " حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".

وتابعت بالقول "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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