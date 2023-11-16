إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس الخميس إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده الحركة، مؤكدا على أن حماس مستعدة لخوض "معركة طويلة".





وذكر رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة متلفزة أن الشعب الفلسطيني وحده هو "صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين". وخاطب هنية إسرائيل "ومن يساندها" بالقول إن حماس "حركة متجذرة في أرضها"، مشددا على أن إسرائيل وحلفاءها لن يستطيعوا تغيير الواقع في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن حركة حماس تخوض "صراعا استراتيجيا" مع إسرائيل، قائلا "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا". ودعا هنية إلى تنفيذ ما صدر من قرارات عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مطلع الأسبوع الحالي، وخاصة "المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار فورا عن قطاع غزة وحماية المقدسات". وكالات