إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس الخميس إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده الحركة، مؤكدا على أن حماس مستعدة لخوض "معركة طويلة".
وذكر رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة متلفزة أن الشعب الفلسطيني وحده هو "صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين". وخاطب هنية إسرائيل "ومن يساندها" بالقول إن حماس "حركة متجذرة في أرضها"، مشددا على أن إسرائيل وحلفاءها لن يستطيعوا تغيير الواقع في قطاع غزة".
كما أشار إلى أن حركة حماس تخوض "صراعا استراتيجيا" مع إسرائيل، قائلا "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا". ودعا هنية إلى تنفيذ ما صدر من قرارات عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مطلع الأسبوع الحالي، وخاصة "المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار فورا عن قطاع غزة وحماية المقدسات". وكالات
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