الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية في المعمداني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه فقد الاتصال بشكل كامل مع طواقمه الطبية التي تعمل في مستشفى المعمداني.



وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني؛ إن طواقم الإسعاف التابعة له محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني ويسمعون دوي انفجارات في المنطقة بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن الدبابات تحاصر المستشفى وسط اشتباكات عنيفة. وكالات