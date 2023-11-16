الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية في المعمداني

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية في المعمداني
التاريخ
11/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه فقد الاتصال بشكل كامل مع طواقمه الطبية التي تعمل في مستشفى المعمداني.
وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني؛ إن طواقم الإسعاف التابعة له محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني ويسمعون دوي انفجارات في المنطقة بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن الدبابات تحاصر المستشفى وسط اشتباكات عنيفة. وكالات
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