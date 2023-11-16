Friday, 17 November 2023 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاقتصاد غير النفطي يتفوق ويرتفع 5.7 %

11/16/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت بيانات النصف الأول من العام الحالي نموا في جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ليسجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموا إيجابيا على المستوى السنوي بمعدل 5.7% مقارنة بالنصف الأول من 2022. بينما سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية انخفاضا بنحو 1.5% خلال النصف الأول من 2023، مما يُظهر تفوقا في نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بشكل مستمر وسريع.
وحسب بيانات رصدها التقرير النصف سنوي للأداء المالي للاقتصاد السعودي، الصادر عن وزارة المالية، يعود هذا الأداء إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط بما يقارب 0.9% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، تماشيا مع قرار ((أوبك))، حيث أعلنت المملكة أنها ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاجها من النفط، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو 2023.
الإنفاق الاستهلاكي
سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من 2023 نموا حقيقيا بمعدل 3.6% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2022. وقد شهدت معظم مؤشرات الاستهلاك الخاص ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت قيمة مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نموا إيجابيا منذ بداية العام حتى يونيو بـ11.3% و34.3% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من 2022.
نمو الاستثمار الخاص
شهدت مؤشرات الاستثمار الخاص نموا إيجابيا، يعكس استمرار تطور القطاع الخاص، والدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، حيث حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا حقيقيا بـ9.8% من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2022. بينما حقق الاستثمار غير الحكومي نموا بمعدل 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات نموا إيجابيا في أعمال القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط المؤشر في النصف الأول من العام الحالي 59.1 نقطة مقارنة بمتوسط 55.8 نقطة في الفترة المماثلة من 2022. في حين ارتفع المؤشر في يونيو 2023 إلى 59.6 نقطة. كما تجدر الإشارة إلى أن أعلى ارتفاع للمؤشر كان بفبراير من العام الحالي بـ59.8 نقطة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ 2015. بينما سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في يونيو من العام الحالي ارتفاعا بـ9.4% على أساس سنوي مقارنة بيونيو من العام السابق.
أسعار المستهلك
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، المؤشر الرئيس لقياس معدلات التضخم، بالمملكة في النصف الأول من 2023 بـ2.9% مقارنة بارتفاع قدره 1.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا في يونيو 2023 بمعدل 2.7% مقارنة بيونيو 2022، حيث يعود هذا الارتفاع في النصف الأول من 2023 إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في بعض الأقسام مثل: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بـ7.8%، وقسم الأغذية والمشروبات بـ2.1%. في حين سجل المؤشر العام لأسعار الجملة ارتفاعًا خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بـ0.8%، إلا أنه سجل انخفاضا في يونيو من العام الحالي بنحو 1.3% مقارنة بيونيو 2022.
انخفاض البطالة
كما تشير بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الربع الثاني من 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2023، ليصل إلى 8.3% مقابل 8.5% في الربع الأول من 2023. ويعتبر هذا المعدل منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة التي وصل فيها معدل البطالة لأكثر من 10%. كما سجل معدل البطالة بين الإناث انخفاضا، حيث وصل إلى 15.7% خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 16.1% في الربع الأول من 2023. في حين استقر معدل البطالة للذكور عند مستوى 4.6% في الربع الثاني من 2023. وتقدر عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين بنحو 1.085 مليون وظيفة في نهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2022.
موجودات البنوك
ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك خلال النصف الأول من 2023 بمقدار 8.5%، ليصل إلى 3.82 تريليون ريال مقارنة بـ3.52 تريليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، وتدعم هذا النمو الزيادة في الإقراض، إذ تمثل محفظة القروض ما يزيد على 60% من إجمالي الأصول. وبالنظر إلى محفظة القروض، نجد أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما بنحو 9.4% على أساس سنوي، الأمر الذي يجعله محركا للنمو في موجودات البنوك بشكل عام.
Asf:
الإيرادات الفعلية للنصف الأول من السنة المالية 1444/ 1445هـ (2023):
الإيرادات النفطية = 358.345
الربع الأول = 178.605
الربع الثاني = 179.740
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية = 23.869
الربع الأول = 7.188
الربع الثاني = 16.680
الضرائب على السلع والخدمات = 129.217
الربع الأول = 63.087
الربع الثاني = 66.130
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية = 10.744
الربع الأول = 5.501
الربع الثاني = 5.243
ضرائب أخرى = 26.744
الربع الأول = 4.120
الربع الثاني = 22.624
الإيرادات الأخرى = 46.848
الربع الأول = 22.443
الربع الثاني = 24.406
الإيرادات غير النفطية = 237.422
الربع الأول = 102.339
الربع الثاني = 135.083
الإجمالي = 595.767
الربع الأول = 280.944
الربع الثاني = 314.823

MENAFN16112023000089011017ID1107443539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث