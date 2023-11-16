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إلقاء وتبادل التحية.. هل يحتاج إلى حملة رسمية - جريدة الوطن السعودية

11/16/2023 11:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يحتاج إلقاء التحية على الآخرين إلى حملة ترعاها جهات رسمية؟.
يبدو أن هذا هو الحال في عدد من المدن في السويد، حيث تنظم البلديات حملة بدأت منذ أيام لحث السكان على تبادل التحية.
مقابل الدفء والمبادرة التي تعرفها مجتمعاتنا، ومقابل ((إفشاء السلام)) و((تبسمك في وجه أخيك صدقة))، وهي من السنن في ديننا، والتي دأبت عليها مجتمعاتنا حتى ليكاد المرء يلقي التحية على عشرات الأشخاص ممن يعرف ولا يعرف بمجرد أن يقطع الشارع أمام باب بيته أو يسير قليلا على ممشى، ثمة انعزال شديد يتباين في مجتمعات أخرى، ويصل إلى حد الانغلاق في بعض البلدان، وعلى الأخص تلك التي تقع على مشارف أو داخل عمق مناطق الشمال الباردة القريبة من القطب الشمالي، وكأن برودة الطقس تنعكس على طباع الناس.
انعزال حاد
تمتاز المدن السويدية، وعلى الأخص تلك الصغيرة منها، بأن سكانها يعيشون حالة مغرقة في العزلة الاجتماعية، حيث تصنف السويد كواحدة من دول قليلة حول العالم تتسم بالخصوصية الشديدة لمواطنيها، حتى إنهم منعزلون لا يعرفون بعضهم البعض في المبنى السكني الذي يجمعهم.
غالبًا ما تصادف جارك في المصعد خلال نزولك للذهاب إلى عملك أو عودتك منه، ولكن خلال رحلة المصعد نزولا أو صعودًا يتوقف أحيانًا في أحد الطوابق وينفتح الباب على جار سويدي يكتفي بالدخول إلى المصعد، ومن ثم يستدير مواجهًا الباب الذي ينغلق، وكأنك مثل أي قطعة من قطع المصعد، لا يلقي عليك التحية، ولا يكترث حتى لوجودك.
يزداد الأمر صعوبة في مدن الشمال السويدي الصغيرة، ففي مدينة لوليو (يسكنها 80 ألف نسمة وتبعد 150 كلم جنوب الدائرة القطبية الشمالية)، التي تشرق فيها الشمس 3 ساعات فقط يوميًا خلال الشتاء، وتهبط درجات الحرارة فيها إلى نحو 10 رجات دون الصفر في الشهر الحالي، تبدو حتى فرصة اللقاء بين الناس مصادفة نادرة.
وبادرت بلدية المدينة إلى إطلاق مبادرة يراد منها كسر انطوائية السكان، حيث تحثهم على تبادل التحية وإطلاقها لبعضهم بعضًا.
يقول تعليق على إعلان نشرته البلدية ((إلقاء التحية على جيرانك خطوة بسيطة لكنها تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية)).
حملة الـ30 يومًا
تستمر الحملة طوال ديسمبر الحالي، ويبث الإعلان الذي يدعو إليها في باصات النقل وعلى مباني المدينة.
ويعلل مسؤولون ((يميل السويديون أحيانًا إلى الانغلاق أكثر على أنفسهم.. ربما بسبب طبيعة الطقس التي لا تسمح بالبقاء في الخارج، أو بسبب قلة السكان وطبيعة الإنسان، ولكن يجب إيجاد طرق للتواصل بين الناس))
مخاوف جدية
وفقًا لدراسات فإن المراهقين والشباب من 16 وحتى 29 سنة معرضون أكثر من بقية الفئات العمرية للوحدة، ومن هنا دخلت المدارس الثانوية على خط الحملة، وتقدم عروضًا لفيديو الحملة الذي يشجع على تبادل التحية.
هروب نحو الدفء الاجتماعي
في وقت يتقبل فيه السويديون موضوع الانغلاق بكثير من القناعة، يبدو الأمر مزعجًا على الأخص لأولئك القادمين من دول أخرى، على الأخص دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث تعج حياتهم في بلدانهم الأصلية بالدفء الاجتماعي والحرص على الانفتاح على الآخر.
وفي السويد التي يبلغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، بينهم نحو مليون قادم من دول أخرى يتكدس الناس في المدن الجنوبية، ويعزفون عن الذهاب شمالا، فمدن الجنوب أكثر دفئًا على مستوى درجات الحرارة، وعلى مستوى الصلات الاجتماعية، لذا يفضلها معظم اللاجئين على الأخص القادمين من الدول العربية والشرق الأوسط وتركيا على بقية المدن.
يقول حسان قواف، وهو لاجئ قادم من بلد عربي حصل قبل سنة تقريبًا على الجنسية السويدية: ((ما إن حصلت على الجنسية حتى فكرت بمغادرة السويد. انتقلت قبل أشهر عدة إلى إيطاليا، ها هنا يجلس الناس على الأرصفة، يتبادلون الضحكات والنكات.. كثيرُا ما تستوقفني البعض وأنا في طريقي إلى البيت ويقدمن لي القهوة، هذه أشياء كنت أفتقدها كثيرًا في السويد)).
هجرة عكسية
إضافة إلى عوامل أخرى عدة، مثل الخوف على الأبناء من تدخلات دائرة الخدمات الاجتماعية، لعبت العزلة والانغلاق في السويد في إطلاق ما بات يعرف اليوم بظاهرة ((الهجرة العكسية))، حيث ينتظر كثيرون ممن لجأوا إلى السويد قبل سنوات قليلة حصولهم على جنسيتها ليهاجروا منها بحثًا عن بلدان تمنحهم دفئًا اجتماعيُا، وتواصلا أفضل.
وبات النقاش في مثل هذا الأمر علنيًا على كثير من صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كثيرًا ما يطرح السؤال ((ما هي البلد التي ترشحونها لنا لأننا نريد مغادرة السويد؟)).
أنوار مطفأة
يهبط المساء مبكرًا على المدن السويدية، فمنذ الساعة (16:00) بالتوقيت المحلي يحل الظلام ويشتد.
يقول محمد نور ((حين وصلت السويد قبل ثلاث سنوات كنت أستغرب أن كل أنوار العمارة المقابلة تنطفئ الواحد تلو الآخر مبكرُا جدُا، لاحقًا عرفت أن كل بيت يقطنه شخص أو اثنين، ولو كانت العائلة كبيرة فهي تضم كذلك ابنًا وابنة على الأكثر. إنهم يعيشون بلا تواصل ولا زيارات، الأمر مختلف عما عرفناه في بلداننا، هناك يمكن أن تتبادل الحديث مع أي عابر، وكثيرًا ما تخلق الصداقات من مجرد إلقاء التحية أو ردها)).
ـ مدن سويدية تطلق حملة لإطلاق التحية.
ـ البلديات تنظم الحملة بإعلان فيديو يذاع في الحافلات وعلى العمارات.
ـ المدارس الثانوية تشارك في الحملة وتركز على طلابها.
ـ الانغلاق والعزلة تميز المجتمع السويدي.
ـ الانغلاق يدفع كثيرين ممن لجأوا إلى السويد إلى الهجرة العكسية.

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