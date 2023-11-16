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2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص

11/16/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ساهمت قرارات ومبادرات داعمة لسوق العمل في توسيع دائرة مشاركة السعوديين في الحركة الاقتصادية، وخفّفت معدل البطالة إلى 8.3%، وأوصلت عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى من 2.3 مليون موظف وموظفة.
وفيما تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة خفض معدل البطالة، بينت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية أن هذا الرقم من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يعد رقما غير مسبوق.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرزقي لـ((الوطن)) أن هناك تشاركًا مع العديد من الجهات الإشرافية، انعكست نتائجه على نحو إيجابي للغاية، وقال ((تعكس النتائج الإيجابية لسوق العمل السعودي فاعلية قرارات وسياسات وبرامج الوزارة)).
توطين المهن
فيما يتعلق بمسار عملية توطين عدد من المهن في المملكة، أوضح الرزقي أن الوزارة عبر عمل جاد أسهمت في توفير فرص عمل لشرائح الباحثين عن عمل في مختلف مناطق المملكة، وهي تعمل على ملف التوطين بناء على عدة محاور أحدها توطين الأنشطة لاستيعاب عدد كبير من الباحثين السعوديين عن عمل.
وأضاف ((تعمل الوزارة بالتشارك مع إمارات المناطق على التوطين المناطقي لاستكشاف وتوطين الفرص داخل كل منطقة ومواءمتها مع مؤهلات الباحثين عن عمل لرفع نسبة مشاركة السعوديين فيها)).
وبين أن هناك عمل مستمر على توطين المهن لتوفير الفرص الوظيفية لأصحاب التخصصات في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع كفاءة تخطيط المهن وتطوير المهارات في سوق العمل من خلال وضع الآليات التشاركية المناسبة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، مع تلبية شروط ومتطلبات المعايير المهنية والمسارات الوظيفية((.
وتابع))ندرس المهن المستهدفة وإنشاء مجموعات مهنية لها ومواءمتها مع أعداد الباحثين عن عمل؛ وتحديد نسبة التوطين بالمواءمة ما بين الطلب ((الفرص في سوق العمل)) والعرض ((الخريجين والباحثين عن عمل)) والموائمة مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص، والمنهجية المعمول بها هي الموائمة بين العرض والطلب للخروج بنسب التوطين المناسبة((.
احتياجات السوق
شدد الرزقي على أن ثمة خطط مستقبلية تعتزم الوزارة تعتزم تنفيذها في مجال البطالة والتوطين، وقال))وضعت الوزارة المعايير المهنية (مسرعة المهارات) لتغطية وشمولية المعايير والبيانات والمعلومات المتوافرة للتحليل والاستقصاء عن طريق إنشاء وتفعيل مجالس قطاعية بهدف دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق المتعلقة بتنمية أعمال القطاع المعني ووضع السياسات والمقترحات اللازمة لبناء المهن والمعايير ورفع جودة التدريب لمواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق وتنمية المهارات المستقبلية((.
وحدة استشراف
أنشأت وزارة الموارد البشرية وحدة))استشراف العرض والطلب في سوق العمل((ستكون معنية بالتنبؤات وتحديد التخصصات والمهارات المستقبلية للسوق مما سيساعد الشباب على معرفة توجهات سوق العمل المستقبلية والعمل على التجهيز المناسب من مهارات وتخصصات تناسب هذه التوجهات.
كما أطلقت الوزارة))برنامج توطين" في مرحلته الثانية لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، والذي يستهدف توفير 177 ألف وظيفة.
منصة جدارات
فيما يبدو أن هناك من يشتكي من قلة الفرص المتاحة للعمل، بينت الوزراة أنها أطلقت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المنصة الوطنية الموحدّة للتوظيف (جدارات)، وهي تشمل ملفا موحدا للباحثين عن عمل بهدف المواءمة بين الجهات ذات العلاقة والمؤسسات التعليمية، وتعمل على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، وتقديم بيانات ومعلومات موثوقة لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة، وتقديم صورة كاملة عن الباحثين عن عمل الجادين في المملكة وتقارير تفصيلية عنهم، كما تقوم الوزارة بتحليل العرض والطلب وتحديد طبيعة التدخل في إنشاء مبادرات وبرامج تساهم في زيادة السعوديين في سوق العمل.
جودة الرقابة والتفتيش
في وقت يشير فيه بعضهم إلى عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بتطبيق تعليمات السعودية، بين الرزق أن هناك آلية لمواجهة الجهات والشركات غير الملتزمة بتطبيق تلك التعليمات، مشيراً إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتطوير ورفع جودة الرقابة والتفتيش، وتحفيز المنشآت للامتثال والالتزام بقرارات وبرامج ومبادرات الوزارة وتحديدًا جانب التوطين.
مبادرات لإلزام الشركات بقرارات التوطين
ـ برنامج التقييم الذاتي للمنشآت
ـ نظام التفتيش الموجه
ـ دليل الامتثال لأصحاب العمل
ـ تعمل فرق الرقابة الميدانية بمختلف مناطق المملكة على المتابعة والرقابة المستمرة لضبط سوق العمل

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