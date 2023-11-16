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صيادات العصر الحجري يعدن كتابة تاريخ البشرية

11/16/2023 11:16:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قد يحتاج الاعتقاد القديم حول المجتمعات البشرية في عصور ما قبل التاريخ إلى بعض إعادة الكتابة الجادة.
على عكس الرواية المقبولة على نطاق واسع والتي تقول إن الرجال كانوا صيادين والنساء يجمعن الثمار في العصور القديمة، يشير باحثون من جامعة ديلاوير إلى أن تقسيمات العمل بين الجنسين ربما لم تكن سائدة كما كان يُعتقد من قبل.
وبحثت دراسة أشرف عليها هؤلاء الباحثون في تقسيم العمل على أساس الجنس خلال العصر الحجري القديم، وهي فترة يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2.5 مليون إلى 12000 سنة مضت. لقد أجروا مراجعة شاملة للأدلة والأدبيات الأثرية الموجودة، ولم يجدوا سوى القليل من الدعم لفكرة أن الأدوار تم تعيينها بشكل صارم وفقًا للجنس. بالإضافة إلى ذلك، استكشفوا علم وظائف الأعضاء الأنثوي واكتشفوا أن النساء لسن فقط قادرات جسديًا على الصيد، ولكن كانت هناك أدلة محدودة تشير إلى أنهن يصطدن بالفعل.
وجد الباحثون أمثلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة، والنظام الغذائي، والفن، والدفن، والتشريح.
تصنيف تلقائي
تقول مؤلفة الدراسة سارة لاسي، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة ديلاوير، في بيان جامعي: ((لقد وجد الناس أشياء في الماضي وقاموا تلقائيًا بتصنيفها كذكور ولم يعترفوا بحقيقة أن كل شخص وجدناه في الماضي لديه هذه العلامات، سواء في عظامه أو في الأدوات الحجرية التي توضع في مدافنه)).
وأضافت ((لا يمكننا حقًا معرفة من صنع ماذا، أليس كذلك؟)).
وتابعت ((لا يمكننا أن نقول: ((أوه، الذكور فقط هم من يصنعون الصوان، لأنه لا يوجد أي توقيع متبقي على الأداة الحجرية يخبرنا من الذي صنعها))، في إشارة إلى الطريقة التي صنعت بها الأدوات الحجرية.((ولكن من الأدلة المتوفرة لدينا، يبدو أنه لا توجد فروق تقريبًا بين الجنسين في الأدوار)).
فحص الاختلافات
فحصت الدراسة أيضًا ما إذا كانت الاختلافات التشريحية والفسيولوجية بين الرجال والنساء قد تمنع النساء من الصيد.
في حين يتمتع الرجال بمزايا في الأنشطة التي تتطلب السرعة والقوة، مثل العدو السريع والرمي، تتفوق النساء في أنشطة التحمل، مثل الجري، والتي كانت ضرورية للصيد في العصور القديمة.
تُعزى ميزة التحمل هذه إلى هرمون الاستروجين، وهو أكثر بروزًا لدى النساء منه لدى الرجال، والذي يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويوفر طاقة طويلة الأمد، وينظم انهيار العضلات.
تقول لاسي: ((عندما نلقي نظرة أعمق على علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء الحديث ثم ننظر فعليًا إلى بقايا الهياكل العظمية للأشخاص القدماء، لا يوجد فرق في أنماط الصدمات بين الذكور والإناث، لأنهم يقومون بنفس الأنشطة)).
نظرية جديدة
اقترحت سارة لاسي، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة UD، نظرية جديدة تتحدى القصة المألوفة القائلة بأن أدوار العمل خلال العصور القديمة كانت مقسمة حسب الجنس وأن الرجال تطوروا ليصبحوا صيادين والنساء ليكن جامعي الثمار.
خلال العصر الحجري القديم، كانت المجموعات البشرية صغيرة عادةً، مما دفع الباحثين إلى التشكيك في فكرة أن جزءًا فقط من المجموعة يشارك في الصيد.
((أنت تعيش في مثل هذا المجتمع الصغير)). توضح لاسي: ((عليك أن تكون مرنًا حقًا)). ((يجب أن يكون الجميع قادرين على القيام بأي دور في أي وقت. يبدو الأمر واضحًا تمامًا، لكن الناس لم يأخذوا الأمر بهذه الطريقة)).
الرجل الصياد
اكتسبت فكرة أن الرجال هم الصيادون الأساسيون والنساء هم جامعي الثمار، أهمية كبيرة في عام 1968 عندما نشر عالما الأنثروبولوجيا ريتشارد بي لي وإيرفين ديفور كتاب ((الرجل الصياد))، الذي أشار إلى أن الصيد لعب دورًا محوريًا في التطور البشري. ومع ذلك، افترض المؤلفون أن جميع الصيادين كانوا من الذكور.
تشير لاسي إلى هذا التحيز بين الجنسين كسبب للقبول الواسع النطاق لهذا المفهوم في الأوساط الأكاديمية والثقافة الشعبية. وعلى مر السنين، أصبحت هذه الفكرة متأصلة في الرسوم الكاريكاتورية التليفزيونية، والأفلام الروائية، ومعارض المتاحف، والكتب المدرسية، متجاهلة إلى حد كبير أعمال الباحثات اللاتي تحدينها أو قللن من قيمتها.
تقول لاسي ((كانت هناك نساء ينشرن حول هذا الموضوع في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكن عملهن استمر في الهبوط إلى مرتبة)).. ((أوه، هذا نقد نسوي أو نهج نسوي)). ((كان هذا قبل ظهور أي عمل في علم الوراثة والكثير من العمل في علم وظائف الأعضاء ودور الإستروجين)).
أردنا أن ندعم الحجج التي قدموها بالفعل وأن نضيف إليها كل الأشياء الجديدة.
بالرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول حياة الناس في عصور ما قبل التاريخ، خاصة النساء، تأمل لاسي أن يصبح منظورها الخاص بتقسيم العمل بين الجنسين هو النهج الافتراضي للبحث المستقبلي. وتسلط الضوء على أنه لمدة 3 ملايين سنة، شارك كل من الرجال والنساء في جمع الكفاف، وكان الاعتماد على اللحوم والصيد جهدًا جماعيًا.
خلاصة لاسي
من خلال بحثها تخلص لاسي إلى القول ((إنه ـ أي الصيد ـ ليس شيئًا يفعله الرجال فقط، وبالتالي فإن سلوك الذكور ليس هو فقط هو الذي قاد ((التطور)). إن ما نعتبره أدوارًا جنسانية فعلية اليوم ليس متأصلًا، ولا يميز أسلافنا. لقد كنا كائنات متساوية للغاية لملايين السنين في نواحٍ عديدة.
يذكر أن الدراسة نشرت في مجلة ((الأنثروبولوجيا)) الأمريكية.
أدلة ممارسة النساء قديمًا للصيد
ـ هناك أدلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة، والنظام الغذائي، والفن، والدفن، والتشريح.
ـ تتفوق النساء في أنشطة التحمل والتي كانت ضرورية للصيد في العصور القديمة.
ـ تمتاز المرأة بهرمون الاستروجين وهو يعطيها طاقة أشد للتحمل
ـ كانت المجتمعات صغيرة وبالتالي لا يمكن تصور تقاسم الأدوار فيها

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