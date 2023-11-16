صيادات العصر الحجري يعدن كتابة تاريخ البشرية

(MENAFN
- Al Watan) قد يحتاج الاعتقاد القديم حول المجتمعات البشرية في عصور ما قبل التاريخ إلى بعض إعادة الكتابة الجادة.
على عكس الرواية المقبولة على نطاق واسع والتي تقول إن الرجال كانوا صيادين والنساء يجمعن الثمار في العصور القديمة، يشير باحثون من جامعة ديلاوير إلى أن تقسيمات العمل بين الجنسين ربما لم تكن سائدة كما كان يُعتقد من قبل.
وبحثت دراسة أشرف عليها هؤلاء الباحثون في تقسيم العمل على أساس الجنس خلال العصر الحجري القديم، وهي فترة يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2.5 مليون إلى 12000 سنة مضت. لقد أجروا مراجعة شاملة للأدلة والأدبيات الأثرية الموجودة، ولم يجدوا سوى القليل من الدعم لفكرة أن الأدوار تم تعيينها بشكل صارم وفقًا للجنس. بالإضافة إلى ذلك، استكشفوا علم وظائف الأعضاء الأنثوي واكتشفوا أن النساء لسن فقط قادرات جسديًا على الصيد، ولكن كانت هناك أدلة محدودة تشير إلى أنهن يصطدن بالفعل.
وجد الباحثون أمثلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة، والنظام الغذائي، والفن، والدفن، والتشريح.
تصنيف تلقائي
تقول مؤلفة الدراسة سارة لاسي، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة ديلاوير، في بيان جامعي: ((لقد وجد الناس أشياء في الماضي وقاموا تلقائيًا بتصنيفها كذكور ولم يعترفوا بحقيقة أن كل شخص وجدناه في الماضي لديه هذه العلامات، سواء في عظامه أو في الأدوات الحجرية التي توضع في مدافنه)).
وأضافت ((لا يمكننا حقًا معرفة من صنع ماذا، أليس كذلك؟)).
وتابعت ((لا يمكننا أن نقول: ((أوه، الذكور فقط هم من يصنعون الصوان، لأنه لا يوجد أي توقيع متبقي على الأداة الحجرية يخبرنا من الذي صنعها))، في إشارة إلى الطريقة التي صنعت بها الأدوات الحجرية.((ولكن من الأدلة المتوفرة لدينا، يبدو أنه لا توجد فروق تقريبًا بين الجنسين في الأدوار)).
فحص الاختلافات
فحصت الدراسة أيضًا ما إذا كانت الاختلافات التشريحية والفسيولوجية بين الرجال والنساء قد تمنع النساء من الصيد.
في حين يتمتع الرجال بمزايا في الأنشطة التي تتطلب السرعة والقوة، مثل العدو السريع والرمي، تتفوق النساء في أنشطة التحمل، مثل الجري، والتي كانت ضرورية للصيد في العصور القديمة.
تُعزى ميزة التحمل هذه إلى هرمون الاستروجين، وهو أكثر بروزًا لدى النساء منه لدى الرجال، والذي يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويوفر طاقة طويلة الأمد، وينظم انهيار العضلات.
تقول لاسي: ((عندما نلقي نظرة أعمق على علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء الحديث ثم ننظر فعليًا إلى بقايا الهياكل العظمية للأشخاص القدماء، لا يوجد فرق في أنماط الصدمات بين الذكور والإناث، لأنهم يقومون بنفس الأنشطة)).
نظرية جديدة
اقترحت سارة لاسي، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة UD، نظرية جديدة تتحدى القصة المألوفة القائلة بأن أدوار العمل خلال العصور القديمة كانت مقسمة حسب الجنس وأن الرجال تطوروا ليصبحوا صيادين والنساء ليكن جامعي الثمار.
خلال العصر الحجري القديم، كانت المجموعات البشرية صغيرة عادةً، مما دفع الباحثين إلى التشكيك في فكرة أن جزءًا فقط من المجموعة يشارك في الصيد.
((أنت تعيش في مثل هذا المجتمع الصغير)). توضح لاسي: ((عليك أن تكون مرنًا حقًا)). ((يجب أن يكون الجميع قادرين على القيام بأي دور في أي وقت. يبدو الأمر واضحًا تمامًا، لكن الناس لم يأخذوا الأمر بهذه الطريقة)).
الرجل الصياد
اكتسبت فكرة أن الرجال هم الصيادون الأساسيون والنساء هم جامعي الثمار، أهمية كبيرة في عام 1968 عندما نشر عالما الأنثروبولوجيا ريتشارد بي لي وإيرفين ديفور كتاب ((الرجل الصياد))، الذي أشار إلى أن الصيد لعب دورًا محوريًا في التطور البشري. ومع ذلك، افترض المؤلفون أن جميع الصيادين كانوا من الذكور.
تشير لاسي إلى هذا التحيز بين الجنسين كسبب للقبول الواسع النطاق لهذا المفهوم في الأوساط الأكاديمية والثقافة الشعبية. وعلى مر السنين، أصبحت هذه الفكرة متأصلة في الرسوم الكاريكاتورية التليفزيونية، والأفلام الروائية، ومعارض المتاحف، والكتب المدرسية، متجاهلة إلى حد كبير أعمال الباحثات اللاتي تحدينها أو قللن من قيمتها.
تقول لاسي ((كانت هناك نساء ينشرن حول هذا الموضوع في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكن عملهن استمر في الهبوط إلى مرتبة)).. ((أوه، هذا نقد نسوي أو نهج نسوي)). ((كان هذا قبل ظهور أي عمل في علم الوراثة والكثير من العمل في علم وظائف الأعضاء ودور الإستروجين)).
أردنا أن ندعم الحجج التي قدموها بالفعل وأن نضيف إليها كل الأشياء الجديدة.
بالرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول حياة الناس في عصور ما قبل التاريخ، خاصة النساء، تأمل لاسي أن يصبح منظورها الخاص بتقسيم العمل بين الجنسين هو النهج الافتراضي للبحث المستقبلي. وتسلط الضوء على أنه لمدة 3 ملايين سنة، شارك كل من الرجال والنساء في جمع الكفاف، وكان الاعتماد على اللحوم والصيد جهدًا جماعيًا.
خلاصة لاسي
من خلال بحثها تخلص لاسي إلى القول ((إنه ـ أي الصيد ـ ليس شيئًا يفعله الرجال فقط، وبالتالي فإن سلوك الذكور ليس هو فقط هو الذي قاد ((التطور)). إن ما نعتبره أدوارًا جنسانية فعلية اليوم ليس متأصلًا، ولا يميز أسلافنا. لقد كنا كائنات متساوية للغاية لملايين السنين في نواحٍ عديدة.
يذكر أن الدراسة نشرت في مجلة ((الأنثروبولوجيا)) الأمريكية.
أدلة ممارسة النساء قديمًا للصيد
ـ هناك أدلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة، والنظام الغذائي، والفن، والدفن، والتشريح.
ـ تتفوق النساء في أنشطة التحمل والتي كانت ضرورية للصيد في العصور القديمة.
ـ تمتاز المرأة بهرمون الاستروجين وهو يعطيها طاقة أشد للتحمل
ـ كانت المجتمعات صغيرة وبالتالي لا يمكن تصور تقاسم الأدوار فيها
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