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CNN و Fox News نموذجان للتحيز الإعلامي السياسي

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تدعي فيه وسائل إعلام غربية أنها تمتهن الحيادية، وتكتفي برصد الحدث ونقل وجهات نظر متباينة ومختلفة حياله، أشارت دراسة حديثة بأصابع الاتهام إلى شبكات الأخبار العالمية، وقدمت اثنتين من كبريات المنظمات الإعلامية كنموذج يسهم في تعزيز وزيادة الانقسام السياسي.
يقول باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا إن عملاقي الأخبار الوطنيين CNN ((سي إن إن)) وFox News ((فوكس نيوز)) لا يعكسان الاستقطاب السياسي المتزايد في أمريكا فحسب، بل إن برامجهما الإذاعية الحزبية بشكل متزايد تعمل على تعميق الفجوة، خاصة في المجال الرقمي لوسائل التواصل الاجتماعي.
استخدمت يوجينيا رو، الأستاذة المساعدة في علوم الكمبيوتر في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية تأثير البث الإعلامي المتكرر على الخطاب العام حول المسائل المجتمعية المهمة.
((عندما نتحدث عن اللغة التي يتم تداولها وتشغيلها مرارًا وتكرارًا من قبل الجهات الفاعلة المؤثرة، كيف يؤثر ذلك على الطريقة التي يتحدث بها الجمهور عن القضايا الاجتماعية المهمة؟)) هذه هي الأسئلة التي طرحتها رو، وخلصت إلى أن ((التحليل الدقيق لمجموعات البيانات الضخمة مثل هذا يفتح آفاقًا جديدة تمامًا لفهم الوسائط وتأثيرها)).
أبحاث التحيز
شدد مايك هورنينج، الصحفي السابق، الأستاذ المشارك حاليًا في الاتصالات، على تطور أبحاث التحيز الإعلامي، وقال ((تاريخيًا، إذا أردنا معالجة سؤال كان يتعلق بالتحيز الإعلامي في الـ40 عامًا الماضية، فسيكون شخصًا ينظر إلى مجموعة بيانات ربما تتألف من 500 مقالة)). ويشير هورنينج إلى أن هذا محدود للغاية. ((لكن علماء الكمبيوتر قادرون الآن على مساعدتنا في معالجة بعض هذه الأسئلة الصعبة عن طريق تحليل كميات هائلة من البيانات، وهو ما لم نتمكن من القيام به من قبل. ولهذا السبب أعتقد أنه من الرائع جدًا أن أتمكن من العمل معهم)).
معالجة اللغة الطبيعية
لفهم مدى هذا البث الحزبي الذي تمارسه المؤسستان، استخدم الفريق شكلًا من أشكال الذكاء الاصطناعي يُعرف باسم معالجة اللغة الطبيعية.
غطى تحليلهم ما يقرب من 300 مليار كلمة من عمليات بث CNN وFox News وفحص ما يقرب من 133000 تغريدة مرتبطة بهذه الشبكات من عام 2010 إلى عام 2020. وكانوا يهدفون إلى تحديد ما إذا كانت عمليات البث الوطنية هذه تحتوي على محتوى متحيز وتحريضي وما إذا كان هذا المحتوى قد أثر على متابعي الشبكات على الإنترنت، ومنها منصات التواصل الاجتماعي مثل X، المعروفة سابقًا باسم Twitter.
مصادر البيانات
شملت مصادر البيانات: نسخ البث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل CNN وFox News من 2010 إلى 2020، مقدمة من أرشيف الإنترنت ومحلل أخبار تليفزيون كابل ستانفورد.
تغريدات من عام 2010 إلى عام 2020 تتعلق بـ6 مواضيع سياسية مثيرة للجدل، كتبها مستخدمون تفاعلوا مع كل من @CNN و@FoxNews أو تابعوهما.
أخبار من التليفزيون
أكد البحث أن الأمريكيين يستهلكون في الغالب الأخبار من التليفزيون، وغالبًا ما يختارون مصادرهم بناءً على التحيزات السياسية الموجودة مسبقًا.
تسلط النتائج التي توصل إليها رو وهورنينج الضوء على أن لغة البث تحدد بشكل كبير كيفية مشاركة المشاهدين في المناقشات الوطنية على المنصات الاجتماعية.
على سبيل المثال، كانت مناقشات الهجرة على قناة فوكس نيوز تتضمن في كثير من الأحيان كلمات مثل ((غير قانوني)) و((النظام))، في حين سلطت شبكة ((سي إن إن)) الضوء على مصطلحات مثل ((الآباء)) و((المجتمعات)). وفي غضون أشهر، ظهرت هذه الأنماط اللغوية في مناقشات X بين متابعي الشبكة المعنية.
قوة الكلمات
تقول رو ((إن للكلمات قوة هائلة وهائلة، ولها تأثير ملموس على حياة الناس)). ((عندما يكون لدينا هذا النمط الثابت الذي تتباعد فيه شبكات البث الرئيسة تمامًا، إلى الحد الذي تصور فيه واقعًا مختلفًا تقريبًا حيث تتم مناقشة الموضوعات، فعندئذ يكون لديك هذا الانقسام غير القابل للتوفيق بين الجماهير)).
وتبدو معالجة الاستقطاب صعبة بسبب الضغوط الاقتصادية.
((جزء من الدافع وراء ذلك هو الانخفاض المتزايد في نسبة المشاهدة في القنوات الإخبارية)).
يقول هورنينج ((إنهم يتنافسون على كل شيء على شبكة الإنترنت)). ((كيف يمكنك قطع كل الضوضاء؟ غالبًا ما يكون الحل هو أن تصبح أكثر غرابة وأكثر صخبًا. ولأن الأخبار التليفزيونية مدفوعة بالتقييمات، فإن الحافز هو اتخاذ قرارات يحركها السوق والتي ربما لا تكون ديمقراطية)).
وأضاف هورنينج أن ((الأخبار المذاعة الحزبية تسهم في مستويات الاستقطاب بين الناخبين)).
يقول هورنينج ((لدينا تيرابايت من البيانات لإثبات ذلك)). لدينا الآن 10 سنوات من البيانات. لكن الحصول على الأخبار لتغطية نفسها سيكون الجزء الصعب.
((باعتباري عالم كمبيوتر، ولقدرتي على إظهار هذا النمط على نطاق واسع، آمل أن يولد المحادثات اللازمة حول ما هو جيد للمجتمع الجماعي. لأنه إذا كان الناس لا يستطيعون أن يكونوا على نفس الصفحة للحديث عن القضايا المهمة، فإلى أين سنذهب من هنا؟)) يختتم رو.
ـ برامج سي إن إن وفوكس نيوز تزيد الانقسام السياسي
ـ الشبكتان تمارسان التحيز الإعلامي على أسس حزبية
ـ برامج الشبكتين الإذاعية الحزبية تعمق الفجوة في المجال الرقمي لوسائل التواصل الاجتماعي
ـ البث الإعلامي المتكرر يؤثر على الخطاب العام حول المسائل المجتمعية المهمة
ـ الذكاء الاصطناعي يحلل 300 مليار كلمة من عمليات بث CNN وFox News
ـ الذكاء الاصطناعي يفحص نحو 133000 تغريدة مرتبطة بالشبكتين
ـ الأمريكيون يستهلكون في الغالب الأخبار من التليفزيون، ويختارون مصادرهم بناءً على التحيزات السياسية
ـ المصطلحات المستخدمة في الشبكتين تظهر كأنماط لغوية في مناقشات X بين متابعي الشبكة المعنية

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