Friday, 17 November 2023 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية محرك الدبلوماسية.. تفاعل رسمي وشعبي يؤكد محورية الرياض

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كرست المملكة العربية السعودية دورها المحوري على النطاق العالمي والإقليمي، وكانت قبلة الأنظار وهي تستضيف جملة من القمم وتجري مجموعة مكثفة من المباحثات والحوارات والاتصالات مع أقطاب صناعة القرار في ظل الأزمة التي تعيشها غزة الفلسطينية حاليا، منسجمة بذلك مع تأكيداتها على محورية القضية الفلسطينية لها، ومؤكدة كذلك على ثقلها العربي والإسلامي.
واستنكرت المملكة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة والتي أوقعت أكثر من 11500 شهيد، كما أوقعت أضرارا فادحة بالبنية التحتية والمدنيين الفلسطينيين فيما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقا للقوانين الدولية.
ومع رفض قادة إسرائيل الحديث عن وقف لإطلاق النار ما لم يفرج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس، امتزج الغضب في السعودية والناجم عن العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين مع مخاوف من أن الحرب قد تزعزع استقرار المنطقة على نطاق أوسع.
قمتان
في 09 نوفمبر الحالي استضافت المملكة القادة العرب والرئيس الإيراني في قمتين حول الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر في غزة.
كما عقدت اجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في الرياض إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي لمستشفيات القطاع.
وطالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بـ((اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة)). وجميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني.
ورفض ((توصيف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مع إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية)).
وحذرت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه)).
وفي هذا الإطار، وافقت الدول المشاركة في القمة، على ((بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة)).
10 نوفمبر 2023
كما استضافت الرياض القمة السعودية - الإفريقية الأولى التي شددت على ضرورة وقف الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من شهر، وإيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاحه أعمال القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص السعودية والدول الإفريقية على تعزيز التعاون، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع. وأدان ((ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني))، مشيرًا إلى ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.
وذكر ((إعلان الرياض)) الصادر في ختام أعمال القمة، أن المجتمعين ناقشوا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.
اتصالات رفيعة
في إطار التحرك السعودي رفيع المستوى، أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا المستجدّات الراهنة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان عليه وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل عاجل.
كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتناولا جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأعربا عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، وشددا على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، بهدف حماية المدنيين والحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة، مع الرفض القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
إدانات متكررة
منذ بدء الحرب على غزة، تحركت الدبلوماسية السعودية على نحو نشط للغاية، وأصدرت الخارجية السعودية في 28 أكتوبر الماضي بيانا ذكرت فيه أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وشدد البيان أنه ((إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير إلى أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وحقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحترامًا للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة دون عوائق)).
وفي 05 نوفمبر الحالي أدانت السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ((إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية)).
اجتماعات وزارية
في 18 أكتوبر الماضي عقد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سلسلة من الاجتماعات على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرّ الأمانة العامة للمنظمة بجدة، تناول خلالها التصعيد العسكري في غزة ومحيطها. واجتمع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وبحثا التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، بذل المملكة كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد الجاري.
كلمات واتصالات
في إطار الدبلوماسية السعودية النشطة كذلك قال وزير الخارجية في 24 أكتوبر الماضي، إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدولي صامت.
وحذر في كلمة بمجلس الأمن حول التطورات في غزة من كارثة وشيكة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.
وذكر أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار يوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن السلام المستدام يكون بحل الدولتين.
وفي 28 منه أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية المصري سامح شكري، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في غزة، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة. وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية. كما أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي، وناقشا تطورات الأوضاع واستمرار تضرر المدنيين العُزَّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
وفي 29 أكتوبر الماضي بحث وزير الخارحية تداعيات الأوضاع في غزة مع وزراء خارجية كل من إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب إفريقيا وبلجيكا، كلٌّ على حدة.
كما تلقّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وأجرى اتصالًا مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، ثمّن خلاله تأييد فرنسا قرار ((الأمم المتحدة)) الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.
وثمّن وزير الخارجية تأييد سريلانكا قرار ((الأمم المتحدة))، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وذلك خلال اتصاله مع وزير خارجية سريلانكا علي صبري.
كما أجرى وزير الخارجية كذلك اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، شكره فيه على تأييد إسبانيا قرار ((الأمم المتحدة))، لوقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.
كما أجرى اتصالًا مماثلًا بوزير خارجية مالطا إيان بورغ، ثمن فيه تأييد مالطا القرار.
حضور دبلوماسي
في إطار مكانة المملكة ودورها المهم، تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي، بحثا فيه آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، وشدد على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
إغاثة
لم تكتف السعودية بالتحركات الدبلوماسية والرسمية، بل تحركت على المستويين الرسمي والشعبي كذلك، فاستمرت في إرسال الإغاثات للشعب الفلسطيني سواء عبر منصة رسمية للتبرعات يساهم فيها الشعب السعودي.
وجمعت الحملة الشعبية التي أطلقتها السعودية أكثر من 80 مليون ريال.
استطلاع حول آراء السعوديين حيال الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة
1297 من المواطنين شاركوا في الاستطلاع من مختلف مناطق المملكة
%64 من المشاركين ذكور %36إناث
%98 من العينة أشعرتهم الحملة بالفخر لتوفر القيم الإنسانية النبيلة لدى القيادة والسعوديين والمقيمين في المملكة
%88 من المشاركين رأوا أن الشفافية في إيصال التبرعات لمستحقيها تشكل دافعًا للتبرع عبر المنصات الرسمية.
%54 يدركون أن التبرع عبر منصة ((ساهم)) لا يتطلب إدخال البيانات الشخصية %75 على دراية بأنه يمكن التبرع باستخدام البيانات البنكية والخصم منها مباشرة

MENAFN16112023000089011017ID1107443533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث