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اليورو يفشل مقابل الدولار بالقوة العسكرية

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من أن كثيرا من الخبراء توقعوا أن يشكل استعمال العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تهديدا جديدا وحقيقا للدولار، فإن تلك التوقعات خابت، وبقي استعمال اليورو في التعاملات الدولية متواضعا للغاية خارج مناطق النفوذ التقليدية لبعض بلدان منطقة اليورو (المُستعمرات الفرنسية سابقا بشكلٍ أساسي)، فما هي الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنه من لعب الدور المأمول الذي كان ينتظر منه أن يفعله؟.
يتصدى الكاتب والمترجم المغربي حافظ إدوخراز للإجابة عن هذا السؤال العريض في مقالة نشرته دورية ((أفق))، التي تصدرها مؤسسة الفكر العربي، محاولا الاستناد إلى آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين المهمين في العالم.
تقوية الدور
لم يكن اليورو مجرد عملية نقدية يمكن طرحها اقتصاديا بهدف أن تكون ضمن معاملات السوق، بل كان لها هدف أبعد يوضحه الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي الدولي بنجامين كوهين، الذي يشير إلى أن ((الهدف من تأسيس العملة الأوروبية الموحدة لم يكُن هو مجرد الإسهام في مشروع الاندماج الأوروبي فقط، وإنما كان يتعلق كذلك بتقوية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية من خلال خلق مُنافس قوي للدولار الأمريكي المهيمن على العلاقات النقدية الدولية منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية)).
وتبدو تساؤلات كوهين في محلها، فالاتحاد الأوروبي الذي يناطح الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت طويل على اقتسام النفوذ والهيمنة في الإنتاج والتجارة، بحث كذلك عن مزاحمتها في مجال النقود، فكان ((اليورو)).
تفاؤلات قوية
منذ إطلاق اليورو، أعتقد اقتصاديون أنه سيكون مُنافسا قويا للعملة الأمريكيّة، بل ذهبوا إلى حد التأكيد أنه سيهددها، وهو ما أكده الاقتصادي الكندي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد روبرت موندل، حين أشار إلى أن اليورو سيهدِّد مَوقع الدولار، وأنّه سيُغيِّر شكلَ منظومة النقد الدولي، ويُعيد توزيع القوّة بين أطرافها.
واعتقدَ موندل أنّ تأسيس العملة الأوروبيّة الموحّدة هو لحظة مفصليّة، وأهمّ تطوُّر عرفته منظومة النقد الدولي منذ تعويض الدولار الأمريكي الجنيه الإسترليني، وتربُّعه على عرش هذه المنظومة.
كما رأى الاقتصادي الأمريكي فريد بورجستن منذ عام 1997 أن ((إطلاق اليورو هو أهم تطوُّر ستعرفه منظومة النقد الدولي منذ تبنّى أنظمة الصرف العائمة في بداية سبعينيات القرن الماضي)).
كان بورجستن يرى أن اليورو سيُصبح أوّل مُنافِس حقيقي للدولار، بالنظر إلى أن العملة الأوروبية تستند إلى اقتصادٍ قوي، وأحد أكبر أسواق الرأسمال في العالَم، ولهذا فقد ظن أن 5 إلى 10 سنوات ستكون كافية لليورو ليتحوَّل إلى عملة دولية على القدر نفسه من الأهمية مثل الدولار.
وكان بورجستن يعتقد أن نظاما نقديّا قائما على عملتَيْن رئيستَيْن سيرى النور، وسيحل مكان النظام السائد والقائم على هَيْمَنة الدولار على باقي العملات.
تآكل الثقة
لم تكن التوقعات تتحدث فقط عن قوة اليورو، وأنه سيبزغ بقوة في عالم النقد والمعاملات الدولية، فقد ظن كل من الأكاديميين إريك إلاينر وجوناثان كيرشنر، في كتابهما الصادر 2009 بعنوان ((مستقبل الدولار))، أنّه ((للمرّة الأولى في فترة ما بعد الحرب، ستتآكل الثقة بالدولار الأمريكي في بيئة تعرف وجود عملة بديلة موثوقة (اليورو))).
تذبذب
بقي الدولار الأمريكي عاجزا عن أداء دوره كمخزنٍ موثوقٍ للقيمة في ظلّ اقتصاد تطبعه الأزمات المالية ويفتقر إلى الاستقرار، ولذلك فقد كان من المُفترض أن يَمنح اليورو للفاعلين الاقتصاديين الدوليين إمكانيّة تنويع محافظهم الماليّة، وتوزيع استثماراتهم على نحوٍ يَضمن إدارة المخاطر بشكلٍ أكثر فعاليّة. غير أنّ استعمال اليورو في التعاملات الدوليّة يبقى متواضعا للغاية خارج مناطق النفوذ التقليدية لبعض بلدان منطقة اليورو (المُستعمرات الفرنسيّة سابقا بشكلٍ أساسيّ). لذلك، فإن حصة اليورو في احتياطيّات المصارف المركزيّة عبر العالَم لا تتجاوز 20%، بينما تَصِلُ حصّة الدولار إلى نحو 60% (حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي في 2022). ويستمرّ تداوُل السلع الأساسيّة والموادّ الأوّليّة الطّاقيّة والمعدنيّة (النفط والغاز على سبيل المثال) في العالَم على نحوٍ كبير بالدولار الأمريكي.
عجز تثبته الوقائع
يؤكد الكاتب حافظ إدوخراز أن التطوُّرات الحاصلة خلال العقد الأخير أثبتت بالملموس أنّ العملة الأوروبيّة الموحّدة غير قادرة على كسر هيمنة الدولار الأمريكي، على الرغم من كل المقومات الاقتصاديّة التي يملكها الفضاءُ النقدي الأوروبي (منطقة اليورو)، بوصفه أكبر مصدِّر للسلع والخدمات في العالم.
ما يحدث لليورو أثبت بُعد نظر الأكاديمي الباحث في الاقتصاد السياسي آدم بوزن، الذي خالف كثيرا من الآراء التي سادت، وشدد على أن ((اليورو لن ينجح في منافسة الدولار، وأن دوره في منظومة النقد الدولي لن يتجاوز الدور الذي أدَّته العملات التاريخيّة لبعض البلدان الأعضاء (المارك الألماني والفرنك الفرنسي تحديدا))).
وفي 2008، نشر بوزن رأيه في مقالة أكاديمية في مجلة المالية الدولية، وحدد السبب وقدمه كحجّةٍ تعضد أطروحته، بينما أغفله كثير من زملائه الأكاديميّين في حقل الاقتصاد الدولي.
رأى آدم بوزن أن ((الاعتبارات الاقتصاديّة لا تكفي وحدها (وإن كانت ضروريّة) لتحديد موقع أيّ عملة في منظومة النقد الدولي، وأن ثمّة اعتبارات سياسيّة ينبغي أخذها في الحسبان)).
وأضاف في مقاله: ((القدرات المحدودة جدّا للبلدان الأعضاء في منطقة اليورو على مستوى التدخُّل العسكري، وتوفير المظلّة الأمنيّة، خارج مناطق نفوذها التاريخيّة (المُستعمرات السابقة لفرنسا في إفريقيا) من شأنها أن تفسِّر الأداء الحالي لليورو، الذي لا يرقى إلى مستوى التوقّعات. يخلق هذا الوضع حافزا ضعيفا لدى العديد من الدول حول العالَم، لإعطاء دور أكثر أهمية لليورو في شؤونهم النقديّة، على الرغم من علاقاتهم التجارية والمالية المتميزة مع بلدان منطقة اليورو)).
دون الطموح
كان لدى اليورو كثير من الفرص لأن يكون في وضع أفض. فبالإضافة إلى أن أوروبا أكبر مصدّر للسلع والخدمات، فإن بلدان منطقة اليورو تعد الشريكَ الاقتصادي الأوّل لكثير من البلدان النامية المصدّرة للموارد الطبيعيّة (الموادّ الخامّ) في إفريقيا وآسيا، وتسجِّل الموازين التجاريّة لهذه الأخيرة عجوزاتٍ كبيرة لمصلحة منطقة اليورو. ومن المفروض نظريّا أن تقبل هذه البلدان تسوية تعاملاتها التجاريّة مع منطقة اليورو بالعملة الأوروبيّة المُشتركة بدلا من المرور عبر عملة دولة أخرى هي الدولار الأمريكي، مع ما يعني ذلك من تحمُّل مخاطر الصرف (تحويل الدولار إلى اليورو).
لكن إذا استحضرنا الجوانب الأمنيّة، والبُعد الجيوسياسي لعلاقة الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان مع الولايات المتّحدة، يصبح من المفهوم لماذا تبقى هذه الدول وفيّة للدولار، إمّا وفاءً للولايات المتّحدة، وطَمَعا في استمرار مظلّتها الأمنيّة التي لا يُمكن للاتّحاد الأوروبي أن يقدّم بديلا منها، أو خوفا من إثارة غضب الولايات المتّحدة ونقمتها عليهم، كما حصلَ للعراق في عهد الرئيس الأسبق صدّام حسين بعدما تجرأ على تحدّي الهيْمنة الأمريكيّة بمطالبته الأُمم المتّحدة (التي كانت تسهر على إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء) بتسوية الصادرات النفطيّة للعراق بالعملة الأوروبيّة الموحّدة بدلا من الدولار الأمريكي.
فعلى الرّغم من كلّ المعارضة الفرنسيّة والألمانيّة لغزو العراق في 2003 (انطلاقا من المصالح الإستراتيجيّة للاتحاد الأوروبي، وليس حبّا في نظام صدّام)، فإن ذلك لم يَمنع الولايات المتّحدة من اجتياحه حتّى من دون غطاء الشرعيّة الدوليّة التي كانت إدارة جورج بوش الابن ترغب فيه من خلال استصدار قرارٍ من مجلس الأمن في الأُمم المتّحدة.
ومن أجل هذه الاعتبارات تحديدا، نرى بعض الدول التي تُعلن في الصحافة والإعلام منذ سنوات أنّها تتّجه نحو استبدال اليوان الصيني بالدولار في تسويةِ صادراتها النفطيّة تقدِّم رِجلا وتؤخِّر أخرى، وكأنّها تختبر ولا تدري ما قد يكون ردُّ فعلِ دوائر صناعة القرار في أمريكا، وما قد يترتّب عن ذلك من عواقب على أمنها القومي. فهل من المُمكن أن تأتي الصين لحمايتها من الولايات المتّحدة في حال أَقدمت هذه الأخيرة على عملٍ عسكري ضدها تحت أي ذريعة (تمويل إرهاب أو اضْطهاد أقليّات أو أيّ سببٍ آخر سيتمّ تعبئة الإعلام والمؤسّسات الدوليّة من أجل تسويقه)، كما صنعت مع العراق؟. أرى ذلك مستبعدا على الأقل في الوقت الراهن، فالمشكلات والتحدّيات الإقليمية للصين (تايوان أنموذجا) أكبر من أن تسمح لها بالتورُّط العسكري في أي منطقة من العالَم، مهما تكن أهميّتها من الناحية الإستراتيجيّة والجيوسياسية.
الأقوى عسكريا
يجزم إدوخراز أن التاريخ يقدم دروسه، وأن هذا التاريخ يخبرنا أن العملة المُهيمنة في العلاقات الدولية تبقى هي عملة البلد (الإمبراطورية) الأقوى عسكريا (وإن تراجَعَ نسبيا على المستوى الاقتصادي)، إلى أن تتغير موازين القوة العسكريّة في العالَم، فتحل عملةُ إحدى القوى الصاعدة مكانها، كما حصل عندما حلَّ الدولار الأمريكي مكان الجنيه الإسترليني (عملة الإمبراطوريّة البريطانيّة التي هَيْمَنت على القرن الـ19).
لكنّ هذا التغيير، كما يؤكِّد المؤرِّخ البريطاني بول كينيدي، يحدث في أعقاب حربٍ عظمى تُعيد توزيع القوّة بين الدول الكبرى في العالَم (الحرب العالَميّة الثانية أنموذجا).
فهل يكرِّر التاريخُ نفسَه، وتمضي البشريّة من جديد في مُعاودة أخطاء الماضي، أم أن الردع النووي قادر على أن يَحول دون ذلك هذه المرّة، وإقناع الجميع بأنه لا بديل عن التفاوض والتعاون في سبيلِ إرساءِ أُسسِ نظامٍ دولي جديد أكثر عدالة؟. من الصعب التنبّؤ بأي شيء حينما يتعلّق الأمر بالإنسان!.
اليورو
العملة الرسمية لـ20 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
تُعرف مجموعة الدول هذه باسم ((منطقة اليورو))
تضم دول منطقة اليورو 343 مليون مواطن تقريباوفقا لإحصاء 2019
يقسم اليورو إلى 100 سنت
يعد ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا بعد الدولار الأمريكي
يخضع لإدارة البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت
في 16 ديسمبر 1995، اُعتمد اسم اليورو رسميا في مدريد
في 1 يناير 1999، أُدرِج اليورو في الأسواق المالية العالمية، بوصفه وحدة حساب نقدية
لماذا عجز اليورو عن كسر هيمنة الدولار؟
الاعتبارات الاقتصاديّة لا تكفي وحدها لتحديد موقع أي عملة في منظومة النقد الدولي
الاعتبارات السياسية لم تساعد على تقوية موقع اليورو
القدرات المحدودة جدّا للبلدان الأعضاء في منطقة اليورو على مستوى التدخُّل العسكري أثرت سلبيا على اليورو
الجوانب الأمنية والبُعد الجيوسياسي والحضور العسكري الأمريكي تقوي الدولار على حساب اليورو
تغيير عملة دولة وتراجعها يحتاج إلى حدث كبير وعظيم مثل الحرب العالمية

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