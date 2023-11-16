كتب تتناول سير شخصيات مبهرة Going Infinite الذهاب إلى ما لا نهاية

(MENAFN
- Al Watan) مدير الحملة
The Campaign Manager
كل ما تحتاج لمعرفته حول التصويت عن طريق البريد!. هذا ما تقدمه كاثرين شو، مديرة الحملة الناجحة وعمدة مدينة آشلاند بولاية أوريجون الأمريكية لثلاث فترات، الكتيب الذي لا بد منه للتنقل في الحملات المحلية.
يقدم هذا الكتيب الواضح والموجز للمبتدئين السياسيين والمحاربين القدامى على حد سواء خطة مفصلة ومبسطة لتنظيم الحملات السياسية المحلية وتمويلها ونشرها والفوز بها.
يتم شرح العثور على الرسالة الصحيحة واستهداف الناخبين المناسبين بوضوح من خلال أمثلة وحكايات ورسوم توضيحية محددة.
تقدم Shaw أيضا معلومات متعمقة حول تجميع فرق الحملة والمتطوعين، وفرز الأصوات، وكيفية إجراء تحليل للدائرة الانتخابية، وكيفية تنظيم الحملة بميزانية محدودة.
يعد مدير الحملة عرضًا مشجعًا وواضحًا لكيفية الفوز في الانتخابات على المستوى المحلي. تمت مراجعة الإصدار السادس بالكامل ليشمل تغطية جديدة وموسعة لإدارة الحملات المعاصرة - بدءًا من الإعلانات الرقمية وأدوات الوسائط الاجتماعية الجديدة وحتى الناخبين المعتمدين على البيانات. وتكتيكات الاستهداف والتصويت عن طريق إستراتيجيات البريد. في كتاب يتناول سام بانكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، الذي اتهم بالاحتيال، وإهدار مليارات الدولارات من أموال عملاء البورصة ما تسبب بانهيارها في نوفمبر 2022 فيما عرف باسم ((شتاء التشفير)).
الكتاب، وضعه الصحفي مايكل لويس، بعنوان ((Going Infinite)) أو ((الذهاب إلى ما لا نهاية)) ووثق فيه سيرة بانكمان خلال فترة توليه رئاسة المنصة، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 مقابلة معه، كانت الأولى في خريف 2021، ومن بين المقابلات مقابلة مع والديه.
لم يكن بانكمان على دراية بطريقة إدارة الشركة، لكن مؤلف الكتاب كتب أن الشركة لم يكن لديها مجلس إدارة بالمعنى المعروف، إذ إن سام بانكمان أخبره ذات مرة بأن الشركة ليس لديها مجلس إدارة حقا، وأن الموجودين في مجلس الإدارة مهمتهم تقتصر على التوقيع على القرارات فقط.
ويقول لويس، إن رئيس بورصة FTX المفلسة كان مديرًا فاشلًا، حتى أن أقرب أصدقائه داخل الشركة اعتقدوا أنه لم يكن لديه القدرة على إدارة موظفيه.
ويكشف الكتاب كثيرًا من الأسرار، ومنها أن سام بانكمان كان مهتمًا بالاستحواذ على تويتر.
ويروي الكتاب كذلك القصة الجامحة لعالم العملات المشفرة، وقصة الانهيار المذهل لشركة FTX والمؤسس الغامض في مركزها.
عندما التقى مايكل لويس لأول مرة معه، كان سام بانكمان أصغر ملياردير في العالم وغاتسبي عالم العملات المشفرة. وتنافس كل من الرؤساء التنفيذيين والمشاهير وقادة الدول الصغيرة على وقته وأمواله بعد أن قفز بين عشية وضحاها إلى قائمة فوربس للمليارديرات. رسم الصورة
من هو هذا الرجل المتجعد الذي يرتدي السراويل القصيرة والجوارب البيضاء الضعيفة، والذي كانت عيناه ترتجفان أثناء اجتماعات Zoom بينما كان يلعب ألعاب الفيديو على الجانب؟.
في كتابه Going Infinite، يشرع لويس في الإجابة على هذا السؤال، حيث يأخذ القراء إلى ذهن بانكمان، الذي يوفر صعوده وهبوطه تعليمًا في التداول عالي التردد، والعملات المشفرة، والعمل الخيري، والإفلاس، ونظام العدالة. Elon Musk
إيلون ماسك
والتر إيزاكسون، كاتب السيرة الذاتية لشخصيات بارزة مثل ستيف جوبز وبنجامين فرانكلين وألبرت أينشتاين، يتناول واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام والاستقطاب في العصر الحديث.
يعد إيزاكسون مؤلف كثير من السير الذاتية الأكثر مبيعا، وهنا يكتب القصة الحميمة بشكل مدهش للمبتكر الأكثر روعة وإثارة للجدل في عصرنا - وهو صاحب رؤية كسر القواعد الذي ساعد في قيادة العالم إلى عصر مركبات الكهرباء واستكشاف الفضاء الخاص والذكاء الاصطناعي، واستحوذ على تويتر.
عندما كان إيلون ماسك طفلًا في جنوب إفريقيا، كان يتعرض للضرب بانتظام من قبل المتنمرين. وفي أحد الأيام، دفعته مجموعة إلى أسفل بعض الدرجات الخرسانية وركلته حتى تحول وجهه إلى كرة منتفخة من اللحم. كان في المستشفى لمدة أسبوع. لكن الندوب الجسدية كانت طفيفة مقارنة بالندوب العاطفية التي سببها والده، وهو مهندس ومارق ومتخيل كاريزمي.
سيستمر تأثير والده على نفسيته. لقد تطور ليصبح رجلًا طفلًا قويًا ولكنه ضعيف، وعرضة لتقلبات مزاجية مفاجئة مثل جيكل وهايد، مع قدرة عالية جدًا على تحمل المخاطر، وشغف للدراما، وإحساس ملحمي بالمهمة، وكثافة مهووسة كانت قاسية وعنيدة. ومرات مدمرة.
في بداية عام 2022 - بعد عام تميز بإطلاق SpaceX لـ31 صاروخًا إلى المدار، وبيع Tesla مليون سيارة، وأصبح أغنى رجل على وجه الأرض - تحدث ((ماسك)) بحزن عن اضطراره لإثارة الأعمال الدرامية. وقال ((أحتاج إلى تحويل عقليتي بعيدًا عن وضع الأزمة، الذي كنت عليه منذ حوالي 14 عامًا، أو يمكن القول معظم حياتي)).
لقد كان تعليقًا حزينًا، وليس قرارًا. وحتى عندما قال ذلك، كان يشتري سرًا أسهمًا في تويتر، الملعب المطلق في العالم. على مر السنين، كلما كان في مكان مظلم، كان ذهنه يعود إلى التعرض للتنمر في الملعب. الآن أتيحت له الفرصة لامتلاك الملعب. تتبع المشوار
لمدة عامين، ظل إيزاكسون يتتبع ((ماسك))، ويحضر اجتماعاته، ويسير معه في مصانعه، ويقضي ساعات في إجراء مقابلات معه ومع عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل وخصومه. والنتيجة هي قصة كاشفة من الداخل، مليئة بحكايات مذهلة عن الانتصارات والاضطرابات، والتي تتناول السؤال: هل الشياطين التي تدفع ((ماسك)) هي أيضًا ما يلزم لدفع الابتكار والتقدم؟
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