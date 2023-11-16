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كتب تتناول سير شخصيات مبهرة Going Infinite الذهاب إلى ما لا نهاية

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) مدير الحملة
The Campaign Manager
كل ما تحتاج لمعرفته حول التصويت عن طريق البريد!. هذا ما تقدمه كاثرين شو، مديرة الحملة الناجحة وعمدة مدينة آشلاند بولاية أوريجون الأمريكية لثلاث فترات، الكتيب الذي لا بد منه للتنقل في الحملات المحلية.
يقدم هذا الكتيب الواضح والموجز للمبتدئين السياسيين والمحاربين القدامى على حد سواء خطة مفصلة ومبسطة لتنظيم الحملات السياسية المحلية وتمويلها ونشرها والفوز بها.
يتم شرح العثور على الرسالة الصحيحة واستهداف الناخبين المناسبين بوضوح من خلال أمثلة وحكايات ورسوم توضيحية محددة.
تقدم Shaw أيضا معلومات متعمقة حول تجميع فرق الحملة والمتطوعين، وفرز الأصوات، وكيفية إجراء تحليل للدائرة الانتخابية، وكيفية تنظيم الحملة بميزانية محدودة.
يعد مدير الحملة عرضًا مشجعًا وواضحًا لكيفية الفوز في الانتخابات على المستوى المحلي. تمت مراجعة الإصدار السادس بالكامل ليشمل تغطية جديدة وموسعة لإدارة الحملات المعاصرة - بدءًا من الإعلانات الرقمية وأدوات الوسائط الاجتماعية الجديدة وحتى الناخبين المعتمدين على البيانات. وتكتيكات الاستهداف والتصويت عن طريق إستراتيجيات البريد. في كتاب يتناول سام بانكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، الذي اتهم بالاحتيال، وإهدار مليارات الدولارات من أموال عملاء البورصة ما تسبب بانهيارها في نوفمبر 2022 فيما عرف باسم ((شتاء التشفير)).
الكتاب، وضعه الصحفي مايكل لويس، بعنوان ((Going Infinite)) أو ((الذهاب إلى ما لا نهاية)) ووثق فيه سيرة بانكمان خلال فترة توليه رئاسة المنصة، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 مقابلة معه، كانت الأولى في خريف 2021، ومن بين المقابلات مقابلة مع والديه.
لم يكن بانكمان على دراية بطريقة إدارة الشركة، لكن مؤلف الكتاب كتب أن الشركة لم يكن لديها مجلس إدارة بالمعنى المعروف، إذ إن سام بانكمان أخبره ذات مرة بأن الشركة ليس لديها مجلس إدارة حقا، وأن الموجودين في مجلس الإدارة مهمتهم تقتصر على التوقيع على القرارات فقط.
ويقول لويس، إن رئيس بورصة FTX المفلسة كان مديرًا فاشلًا، حتى أن أقرب أصدقائه داخل الشركة اعتقدوا أنه لم يكن لديه القدرة على إدارة موظفيه.
ويكشف الكتاب كثيرًا من الأسرار، ومنها أن سام بانكمان كان مهتمًا بالاستحواذ على تويتر.
ويروي الكتاب كذلك القصة الجامحة لعالم العملات المشفرة، وقصة الانهيار المذهل لشركة FTX والمؤسس الغامض في مركزها.
عندما التقى مايكل لويس لأول مرة معه، كان سام بانكمان أصغر ملياردير في العالم وغاتسبي عالم العملات المشفرة. وتنافس كل من الرؤساء التنفيذيين والمشاهير وقادة الدول الصغيرة على وقته وأمواله بعد أن قفز بين عشية وضحاها إلى قائمة فوربس للمليارديرات.
رسم الصورة
من هو هذا الرجل المتجعد الذي يرتدي السراويل القصيرة والجوارب البيضاء الضعيفة، والذي كانت عيناه ترتجفان أثناء اجتماعات Zoom بينما كان يلعب ألعاب الفيديو على الجانب؟.
في كتابه Going Infinite، يشرع لويس في الإجابة على هذا السؤال، حيث يأخذ القراء إلى ذهن بانكمان، الذي يوفر صعوده وهبوطه تعليمًا في التداول عالي التردد، والعملات المشفرة، والعمل الخيري، والإفلاس، ونظام العدالة.
Elon Musk
إيلون ماسك
والتر إيزاكسون، كاتب السيرة الذاتية لشخصيات بارزة مثل ستيف جوبز وبنجامين فرانكلين وألبرت أينشتاين، يتناول واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام والاستقطاب في العصر الحديث.
يعد إيزاكسون مؤلف كثير من السير الذاتية الأكثر مبيعا، وهنا يكتب القصة الحميمة بشكل مدهش للمبتكر الأكثر روعة وإثارة للجدل في عصرنا - وهو صاحب رؤية كسر القواعد الذي ساعد في قيادة العالم إلى عصر مركبات الكهرباء واستكشاف الفضاء الخاص والذكاء الاصطناعي، واستحوذ على تويتر.
عندما كان إيلون ماسك طفلًا في جنوب إفريقيا، كان يتعرض للضرب بانتظام من قبل المتنمرين. وفي أحد الأيام، دفعته مجموعة إلى أسفل بعض الدرجات الخرسانية وركلته حتى تحول وجهه إلى كرة منتفخة من اللحم. كان في المستشفى لمدة أسبوع. لكن الندوب الجسدية كانت طفيفة مقارنة بالندوب العاطفية التي سببها والده، وهو مهندس ومارق ومتخيل كاريزمي.
سيستمر تأثير والده على نفسيته. لقد تطور ليصبح رجلًا طفلًا قويًا ولكنه ضعيف، وعرضة لتقلبات مزاجية مفاجئة مثل جيكل وهايد، مع قدرة عالية جدًا على تحمل المخاطر، وشغف للدراما، وإحساس ملحمي بالمهمة، وكثافة مهووسة كانت قاسية وعنيدة. ومرات مدمرة.
في بداية عام 2022 - بعد عام تميز بإطلاق SpaceX لـ31 صاروخًا إلى المدار، وبيع Tesla مليون سيارة، وأصبح أغنى رجل على وجه الأرض - تحدث ((ماسك)) بحزن عن اضطراره لإثارة الأعمال الدرامية. وقال ((أحتاج إلى تحويل عقليتي بعيدًا عن وضع الأزمة، الذي كنت عليه منذ حوالي 14 عامًا، أو يمكن القول معظم حياتي)).
لقد كان تعليقًا حزينًا، وليس قرارًا. وحتى عندما قال ذلك، كان يشتري سرًا أسهمًا في تويتر، الملعب المطلق في العالم. على مر السنين، كلما كان في مكان مظلم، كان ذهنه يعود إلى التعرض للتنمر في الملعب. الآن أتيحت له الفرصة لامتلاك الملعب.
تتبع المشوار
لمدة عامين، ظل إيزاكسون يتتبع ((ماسك))، ويحضر اجتماعاته، ويسير معه في مصانعه، ويقضي ساعات في إجراء مقابلات معه ومع عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل وخصومه. والنتيجة هي قصة كاشفة من الداخل، مليئة بحكايات مذهلة عن الانتصارات والاضطرابات، والتي تتناول السؤال: هل الشياطين التي تدفع ((ماسك)) هي أيضًا ما يلزم لدفع الابتكار والتقدم؟

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