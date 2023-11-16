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ممنوع دخول قاعة الاختبار

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)6 ملايين طالب وطالبة التحقوا بقاعات الاختبارات الأحد الفائت بمناطق ومحافظات المملكة وفي قلوبهم مستقبلهم، وفي أياديهم طموحهم، وفي ((عرقهم)) توكل على القدير، ولدى عائلاتهم الأمل الكبير بمستقبل مشرق.
(2)
تناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو لمديرة تعليم جدة، وهي تدخل بهدوء مربك قاعة اختبار في إحدى المدارس في جدة وبرفقتها 8 أشخاص، تحفهم أصوات الفلاشات المزعجة، وبعد ثوان من الصمت، أبدت ملاحظة لأحد المرافقين، ثم سألت الطلبة الغارقين في تذكر الإجابة: كيف الاختبار يا شباب؟!.
(3)
أهم ركن في قاعة الاختبار هو الهدوء التام، كحق شرعي ونظامي وعقلي لأبنائنا الذين ينسجون خيوط مستقبلهم، حق يجب أن توفره الجهة المعنية وتأمر به وتعتني به، مع وجوب توافر الأدوات اللازمة لتمكين الطلبة من الحل، بالإضافة إلى الطعام والرائحة الطيبة والأدوية إن لزم الأمر.
(4)
ما قامت به مدير التعليم في جدة هو ديدن كثير من مديي العموم، فالاطمئنان على سير العملية -أي عملية- من خلال الزيارات الميدانية يجب أن لا يؤثر سلبًا في مصلحة العمل والأمل.
(5)
منذ فترة ووسائل الإعلام تتناقل صورًا ومقاطع فيديو لمسؤولين في التعليم ((يقتحمون)) قاعة الاختبار، في حين أن توفير المناخ الملائم للطلبة أمر يجب أن تأمر به الوزارة، حتى لو بلغ الحد إغلاق القاعة تمامًا.
(6)
أيضا تنبيه أعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المدرسة، ودعوة الأسر، وكل الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير كل ما من شأنه أن يؤدي الطلبة اختباراتهم بهدوء ويسر وسهولة، والتشديد في ردع كل مايؤثر سلبًا في أداء الطالب والطالبة بقاعة تحديد المصير.
(7)
كيف الاختبار يا شباب؟!.

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