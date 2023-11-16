ممنوع دخول قاعة الاختبار

(MENAFN
- Al Watan) (1)6 ملايين طالب وطالبة التحقوا بقاعات الاختبارات الأحد الفائت بمناطق ومحافظات المملكة وفي قلوبهم مستقبلهم، وفي أياديهم طموحهم، وفي ((عرقهم)) توكل على القدير، ولدى عائلاتهم الأمل الكبير بمستقبل مشرق.
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تناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو لمديرة تعليم جدة، وهي تدخل بهدوء مربك قاعة اختبار في إحدى المدارس في جدة وبرفقتها 8 أشخاص، تحفهم أصوات الفلاشات المزعجة، وبعد ثوان من الصمت، أبدت ملاحظة لأحد المرافقين، ثم سألت الطلبة الغارقين في تذكر الإجابة: كيف الاختبار يا شباب؟!.
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أهم ركن في قاعة الاختبار هو الهدوء التام، كحق شرعي ونظامي وعقلي لأبنائنا الذين ينسجون خيوط مستقبلهم، حق يجب أن توفره الجهة المعنية وتأمر به وتعتني به، مع وجوب توافر الأدوات اللازمة لتمكين الطلبة من الحل، بالإضافة إلى الطعام والرائحة الطيبة والأدوية إن لزم الأمر.
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ما قامت به مدير التعليم في جدة هو ديدن كثير من مديي العموم، فالاطمئنان على سير العملية -أي عملية- من خلال الزيارات الميدانية يجب أن لا يؤثر سلبًا في مصلحة العمل والأمل.
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منذ فترة ووسائل الإعلام تتناقل صورًا ومقاطع فيديو لمسؤولين في التعليم ((يقتحمون)) قاعة الاختبار، في حين أن توفير المناخ الملائم للطلبة أمر يجب أن تأمر به الوزارة، حتى لو بلغ الحد إغلاق القاعة تمامًا.
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أيضا تنبيه أعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المدرسة، ودعوة الأسر، وكل الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير كل ما من شأنه أن يؤدي الطلبة اختباراتهم بهدوء ويسر وسهولة، والتشديد في ردع كل مايؤثر سلبًا في أداء الطالب والطالبة بقاعة تحديد المصير.
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كيف الاختبار يا شباب؟!.
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