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ضرورة الحرص على الشكل الإنساني لحياتنا

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) من الصعب أن نحدد تماما الطريق الذي يقطعه حاضر العالم الحديث إلى المستقبل، ذلك لأن عناصر الاضطراب المختلفة تقف في مواجهة الحياة الإنسانية إلى درجة يحس الفرد معها بأنه مهدد، لا يطمئن على شيء يملكه حتى صفاته كإنسان، فحريته مفقودة أمام المصادقة، والسلام الذي يعيش فيه سلام شكلي يبدو واقع الحياة معه أكثر اضطرابا منه في حالة الحرب ذاتها، ولا نخالف الحقيقة إذا قلنا إننا بالفعل في حالة حرب، كل ما هنالك أن الخطوة الأولى الإيجابية قد تأجلت كنتيجة طبيعية للرغبة الملحة في ضمان النصر بالاستعداد المستمر، حتى تكون الطاقة أقوى على الثبات في لحظات الصراع.
ولا يمكن أن تعتبر الحرب في حد ذاتها مركز المشاكل التي تواجه الإنسان، فهي ملازمة لماضيه منذ المراحل الأولى للتاريخ. أما المحنة الجديدة تماما بالنسبة لعالمنا فهي ((الشكل)) الذي أخذته الحروب الحديثة كنتيجة مباشرة لتدخل الآلة في صورة إيجابية ومرنة، بحيث يمكن أن يستقر عن طريقها السلام الحقيقي على الأرض. ويمكن كذلك أن تقوم الحروب ذات الطابع العنيف، والإنسان الممتحن في تقدمه الحضاري، محاولا محاولة طبيعية ومستمرة، أن يتخذ من الفكر قوة تحفظ توازن الحياة، فلا تميل مع الجانب الذي يجددنا باستمرار. ومن هنا، كانت المذاهب المعاصرة، التي حاولت تحديد قيمة الإنسان والعمل وتشكيل وضعه في صورة معينة، هي النتيجة الطبيعية لإحساس الإنسان باضطراب حياته، وتعدد مشاكله. ولقد تحول بعض هذه المذاهب إلى واقع عملي بتحققها في المجتمعات الإنسانية المختلفة، فقامت نازية ألمانيا، وفاشية إيطاليا، وكان نصيبها الفشل خلال تجربة الحرب العالمية الثانية. ويقوم في روسيا الآن، بشكل عملي، المذهب الشيوعي الذي تقابله الرأسمالية الأمريكية. وقد حاولت تلك المذاهب كلها تكييف الإنسان في صورة معينة، وتغليب هذا اللون من التكيف على مختلف البيئات الإنسانية، ولكن الصراع لم يلبث أن قام بين تلك المذاهب، وتبدو أعنف صوره في ذلك الصراع القائم بين الشيوعية والرأسمالية، ومن الطبيعي أن يكون الإنسان هو محور هذا الصراع الذي يعمل على تهديد الذين يعيشون في العالم الحديث بلا ذنب ولا خطيئة، إلا أن وجودهم بالمصادفة قد تحدد نطاقه الزمني في هذه الفترة التي أخذت فيها الحياة طابع مشكلة عنيفة المضمون والإطار.
وكان من ظواهر المقاومة لعناصر الدمار في هذا الصراع أن يظهر المذهب الوجودي بشكله عند سارتر، حيث يمثل هذا المذهب الاستجابة المباشرة لحاجة الإنسان المعاصر إلى إعادة النظر في مقومات وجوده، ثم محاولة تكييفها على شكل جديد بإرادته واختياره ما دامت المذاهب الأخرى التي أعطته شكلا معينا قد سلبت منه بالتجربة عنصرين مهمين: فنه وحريته، فالحياة الآلية في أمريكا، حيث تقوم الرأسمالية، قد رفضت الاتجاهات التي يمثلها شتاينبك وريتشارد رايت، ولم تتح الحرية والمجال لفنه الذي يحاول بقوة أن يعيد للإنسان حريته الضائعة بين الآلة والاستسلام للفطرة بالدعوة إلى ضرورة الحرص على الشكل الإنساني لحياتنا، والعمل على تحريكنا في نطاق انفعالي، غير جامد، ولا معتمد على إمكانات آلية أو بدائية، تستمد عناصرها من الغريزة، كما هو الحال تماما في فن هوليوود وحياتها. كذلك لم يعد للفن الروسي في ظل الشيوعية ذلك الأثر الإيجابي في إشباع وجدانات الإنسان، والاستجابة للقيم العليا التي تعطي لحياته صفة الإنسانية، كما كان شأنه قبل الحركة الشيوعية التي سيطرت على الحياة منذ 1917 حتى اليوم، وذلك لأن الشيوعية قد اعتبرت الفن مرفقا من مرافق الدولة - بعد أن أخذت شكلها في حدود المذهب - ويجب أن يخضع لها، ويؤدي مهمة الاستجابة لمطالبها مهما خالفت تلك المطالب واقع النفس الفردية. والخطأ البارز في تلك المذاهب، الذي كان مقدمة لظهور الوجودية، أنها أخذت ترغم الحياة أو تستغلها عندما تفقد إرادتها وحرية اختيارها، لتبقى هي على حساب الإنسان ذاته، إذ لا مانع أن يتقدم للدفاع عنها، ولو أدى ذلك إلى أن يموت كما مات بطل ((قضية)) كافكا بشكل غير إنساني.
1953*
* ناقد مصري ((1934 - 2008))

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