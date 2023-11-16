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الروائي الذي كاد يدهش الأمريكيين

11/16/2023 11:16:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يقول الأمريكيون إن الزعامة الدولية في العالم فُرضت عليهم فرضا بعد الحرب العالمية الأخيرة، وعليهم لذلك أن ينهضوا بأعباء زعامة ما كانوا مستعدين لها، ولكنهم يأملون بمواردهم الطبيعية الهائلة، وتقدمهم التكنيكي في كل ميدان ألا يخفقوا في بلوغ هذه الغاية.
وهم يتطلعون أيضا إلى زعامة العالم في الثقافة والفن، وإن كانوا لا يزالون يرون في إنجلترا وفرنسا معلمتين لا غنى لهم عنهما. وتتردد كلمة ((الثقافة)) على ألسنة الأمريكيين أكثر من غيرهم، لشعورهم بحداثة تاريخهم، وليقينهم بأن الخطورة السياسية لن تكتمل إلا بنشر الثقافة، ورعاية المقدرة الإبداعية وتقويتها في أبنائهم، ويمكن تحقيق هذه الغاية عن طريقين: الأولى درس الحضارة الأوروبية والتاريخ الأوروبي وهضمها، لكي تبقى الحضارة الأمريكية امتدادا للحضارة في أوروبا، والثانية خلق أدب أمريكي بحت يعني بالمشاكل المحلية التي أوجدها توسع الأمريكيين في القارة غربا، وتضاعف السكان بسرعة عجيبة في المئة سنة الأخيرة (من نحو 35 مليونا إلى 156 مليونا)، وقيام المدن الضخمة التي تنمو طولا وعرضا وعلوا بشكل رهيب.
والطريق الأولى يتوضح نهجها في برامج الجامعات الكبرى، فهارفارد مثلا تدعو نفسها خليفة الجامعات الألمانية وجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وتدعي أنها الآن أكثر نشاطا وإبداعا من سابقاتها، مع ظهور بعض الروائيين المتشبعين بالروح الأوروبية كهنري جيمز، والانصراف إلى النقد الأدبي، لدرس الآثار الماضية دراسة دقيقة شاملة.
أما الطريق الثانية فتبدو معالمها في الأفلام والتليفزيون ومئات المجلات المصورة التي تستهدف التسلية وخدمة العامة. لكنها تبدو على أحسنها في تأليف الشعراء والروائيين الذين يستقون مادتهم من الحياة الأمريكية الصرف أمثال ويتمن وملفل Melville في القرن الماضي، وإرنست همينجوي وسنكلير لويس وولیم فولكنر وPauliner وجون شتاينبك في هذا القرن، وبينهم الكثير ممن لم يحظ بدراسة جامعية.
والظاهرة التي يلحظها القادم إلى هذه البلاد للمرة الأولى هي العنابة العجيبة بالنقد الأدبي التي يبديها قسم كبير من الأدباء (وكثير منهم شعراء أو روائيون، فضلا عن كونهم أساتذة في الجامعات)، فهم يغرقون في دراسة النصوص، واستخلاص صورها الشعرية imagery، والنفاذ إلى رموزها، واكتشاف المعاني الباطنية والارتباطات الخفية فيها، حتى كاد النقد، وقد غدا مجالا لجلو المواهب وشحذ الفكر، أن يحل محل الكتابة الإبداعية عند بعضهم، وغدا النقد يسمى في الغالب ((النقد الإبداعي)) Creative Criticism. لكن يخشى الإنسان أن هذا الانصراف الشديد إلى تمحيص النص والتدقيق في الشكل يؤدي أحيانا إلى شيء من البيزنطية، وبالتالي إلى الجدب في نواحي الخلق. لذلك، نسمع شكاوى كثيرة من الأدباء خلاصتها أن الشعر الجيد في البلاد قليل الآن، وأن التغلغل في الدراسة إلى المنابع اللاواعية في شعر الشعراء الكبار - أمثال شكسبير وملتون ودان وكيتس وشلي وكولردج - قد ينتهي بالدارس إلى العجز عن الاستسلام لما عنده هو من منابع لاواعية، لشدة يقظته المستمرة، فيصبح في النهاية أستاذا للأدب لا مبدعا له. غير أن الجامعات تهتم بالكتابة الإبداعية، وهذا النقد يختلف عن ((النقد التاريخي)) الذي كان شائعا في القرن الماضي وأوائل هذا القرن، وهو الذي يعنى بتراجم الأدباء ودراستهم من حيث تفاصيل الحوادث في حياتهم وعلاقتها بكتاباتهم. وفي البلاد عدد كبير من الشعراء، وإن انصرف الكثير منهم إلى النقد أو الرواية. وقد كان الشعر حتى الحرب الأخيرة تحت تأثير تي. إس. إليوت T. S. Eliot، الذي عبر عن المحل النفسي والوحشة الإنسانية في فترة ما بين الحربين (كما فعل إرنست همينغوي في رواياته عن ((الجيل الضائع)) The lost generation)، ولكن تأثيره الآن في تقلص سريع، إذ عاد الشعراء الشباب إلى غنائية الشاعر الأيرلندي بيتس Beats الذي توفي قبيل الحرب الثانية، وبيتر فيرك أحسن من يمثّل هذا الاتجاه الغنائي الجديد، والعودة إلى الوزن والقافية، وعدم الترفع عن عرض عواطف الحب والحماسة للحياة والجمال. وقد بقي في الشعر الأمريكي تأثير إزرا باوند Eara Pound الأمريكي (وهو شاعر يتسرب إطلاعه العجيب الاتساع إلى شعره فيعقده جدا، وقد جاهد في نظم ونثر التحرير الإنساني مما يدعوه حكم الرباء Usaroorats)، ولعل تأثيره ناجم عن مقالاته ورسائله المدهشة بأسلوبها ولغتها التي يدعو فيها إلى التركيز والغناء في الشعر أكثر مما هو ناجم عن قصائده المدعوة ((Canton))، لصعوبتها، وهو الآن نزيل في مصح عقلي بأمر من الحكومة بعد أن اتهم بالخيانة، لإذاعاته من روما في أثناء الحرب. مع ذلك، فإنه قبل أربع سنين أعطي جائزة الكونغرس للشعر، لديوان نظمه وهو في المصح.
وما من شك في أن الأدب الأهم في هذا العصر هو أدب الرواية، والأمريكيون يعتزون بكتّابهم الروائيين، ولا سيما بعد أن رأوا ما لرواياتهم من وقع في نفوس الأوروبيين. ففي بحر اثنتين وعشرين سنة، نال اثنان من الروائيين الأمريكيين جائزة نوبل، وهما سنكلير لويس ووليم فولكنر. غير أن حصول فولكنر على هذه الجائزة، وهو إقرار بخطورته الأدبية في العالم، كاد يدهش الأمريكيين، إذ لم ينتبهوا إليه كثيرا في العشرين سنة الأولى من كفاحه الأدبي، بينما اهتم الفرنسيون برواياته، وتصدوا لدرسها وتحليلها، فكانوا السبب في لفت الأنظار إليه في العالم وأمريكا، حيث تدور قصصه حول الأصقاع الجنوبية من الولايات الأمريكية، وينتقي من المواضيع ما هو مرعب أو قبيح أو شرس كأن الحياة تحدو بها قوى شريرة عارمة على الإنسان أن يصارعها. ولعل الخطاب القصير الذي ألقاه فولكنر في ستوكهولم يعين على فهم نهاية الاتجاهات التي عمت من 1920 إلى 1950، وينذر الأدباء بمسؤولياتهم تجاه الحياة والإنسانية (بعد أن كانوا في الغالب يستخفون بمثل هذا الرأي في السنوات الماضية)، حيث قال إن الأمر الوحيد الذي يستحق عناية الكاتب هو: مشاكل القلب في صراعه مع نفسه، وقرن هذا الموضوع بمأساة هذا العصر.
1953*
* أديب وأكاديمي فلسطيني / عراقي ((1920 - 1994))

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