Friday, 17 November 2023 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإستراتيجية الثقافية عامل من عوامل الانتصار

11/16/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت معركة التحرير العربية مرحلة جديدة من مراحلها، واستطاعت أن تحقق مع بداية هذه المرحلة خطوات رائعة حقًا في الطريق الطويل الصعب لاستعادة الأرض العربية المحتلة، والثقة العربية المهتزة والكرامة العربية المهدرة.
إن هذه المرحلة هي بغير شك تتويج للمراحل النضالية السابقة قبل هزيمة عام 67 وللمعارك الصغيرة التي خاضتها أمتنا العربية بعد هذه الهزيمة، معارك رأس العش وإيلات والكرامة وعمليات المقاومة في الأغوار وجنوب لبنان وأخيرًا حرب الاستنزاف. وهي كذلك تتويج لجهود سياسية ودبلوماسية على المستوى العربي والعالمي، وهي استفادة ذكية الأوضاع عالمية ملائمة، وهي استجابة فورية لإرادة امتنا العربية التي عبرت عن نفسها بمختلف وسائل التعبير السياسي والثقافي والاجتماعي.
لم يكن أمام أمتنا العربية من سبيل غير المعركة، لانتزاع أرضنا المحتلة من براثن العدوان الإسرائيلي بحد السلاح، وقهر المخطط الصهيوني الأمريكي ضد الأمة العربية بحد السلاح، السلاح العسكري، والسلاح الاقتصادي، والسلاح السياسي والدبلوماسي ثم السلاح القومي الذي يتمثل في وحدة العمل العربي على المستوى الرسمي والجماهيري والاقتصادي والعسكري.
وبخوض معركة التحرير العربية الشاملة، تتحرر الأمة العربية مما يعوق حركتها التاريخية نحو تأكيد ذاتها، وتجديد حياتها، والارتفاع إلى مستوى عصرها تفاعلا خلاقًا، وفعلًا خلاقًا كذلك.
لهذا كان 6 أكتوبر بداية مرحلة جديدة في معركة التحرير والتحضير العربية.
ولهذا كذلك لا ينبغي أن تتوقف هذه المعركة دون تحقيق هدفها الأخير.
لقد عبر الإنسان العربي منذ الأيام الأولى للمعركة أسوار القلق والانتظار الممض واليأس، واقتحم أحاسيس الهزيمة وانطلق من مرحلة اجترار الأحزان المرة إلى مرحلة الفعل الخلاق المظفر، وصادم بجسارة واقتدار قوى العدوان الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي، واستعاد ثقته وثقة شعوب العالم في كنوز طاقاته النضالية الكامنة.
على أنه في مرحلة الاندفاع البطولي نحو تحقيق هدف قومي تاريخي كبير، يكون التوقف خطيئة لا تغتفر إن لم يكن استعدادا لمواصلة اندفاع أكبر نحو هذا الهدف.
إن وقف إطلاق النار ليس نهاية للمعركة، ولا ينبغي أن يكون، بل هو مجرد منحنى من منحنيات الحركة النضالية في طريقها الصاعد. وهذا ما ينبغي أن يكون.
إنه ليس وقفًا لإطلاق النار على قرار ما تحقق عقب انکسار الجيوش العربية عام 67 واجتياح الغزاة الإسرائيليين للأراضي العربية في الجولان والضفة الغربية للأردن وسيناء. إنه مجرد لحظة سكون مؤقتة مشحونة بالتوتر وأقصى درجات الاستعداد في غمرة معركة لم تحسم بعد برغم ما حققته من انتصارات عسكرية وسياسية ومعنوية.
ونتساءل: هل من سبيل لحسم هذه المعركة بغير جولة أخرى، بغير مواصلة النضال؟ ما أظن ذلك.
إن الجرح النازف من جسد الوحش الإسرائيلي سيزيده توحشًا وشراسة. لقد أصيب الوحش الإسرائيلي، لا في غروره وغطرسته فحسب، بل في فلسفته التي يقيم عليها كيانه العدواني كله. ولقد أصيب في مؤسسته العسكرية الحاكمة، وأصيب في استقرار أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، وأصيب في قوته الجاذبة لآلاف المهاجرين إليه من يهود العالم، وأصيب في علاقاته الدولية، لا من الدول الأفريقية التي يتوالى قطع علاقاتها به وحسب، بل من دول أوروبية كانت تسانده، أو تعطف عليه، وأصيب كذلك بانفجار تنافض سوف يتسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها سنده الأساسي في العدوان والتوسع بل الوجود.
إن الوحش الإسرائيلي لا يلعق اليوم جراحه فحسب، وإنما هو يتأهب كذلك لاستعادة كيانه العدواني الأصيل بعدوان غادر شرس جديد علينا أنه يدرك أن انتصار الأمة العربية عليه ـ حتى في حدود استرجاع ما احتله من أراضيها منذ عام 67 - هو بداية النهاية لكيانه العنصري الصهيوني العدواني كله، ولهذا فإن معركته هي معركة الحياة والموت لهذا الكيان.
ووهم كبير أن تتوقع ضغطا أمريكيا عليه يعيده إلى حدود عام 67، أو اتفاقًا سوفيانيا أمريكيا مشتركا يعيده إلى هذه الحدود. إن أمريکا - نیکسون فضلا عن طبيعتها الاحتكارية المندمجة المصالح مع العدوانية الإسرائيلية الصهيونية التي تغذيها الصهيونية، أبعد من أن تقوم بهذا الضغط، بل العجز عنه، في هذه الأيام بالذات بسبب فضيحة ووترغيت، برغم ما أصاب مصالحها في الشرق العربي من أضرار، وما تعرض له علاقاتها بحلفائها الغربيين من أخطار ولهذا تقوم أمريكا اليوم بلعبة الدبلوماسية المزدوجة. وجه دبلوماسي ترفع فيه راية السلام والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود 67 واحترام الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، ووجه عملي آخر تدعم به العدوان لا إسرائيلي و تأمر به ومعه سعيا وراء إجهاض الاندفاع التحريري العربي بالتخدير والتضليل والمناورات الخبيثة المعطلة. إن أمريكا تتحرك بين عدة محاذير: حرصها على استمرار الانفراج الدولي بينها وبين الاتحاد السوفيتي، وحرصها على استعادة مكانتها بين حلفائها الغربيين، وحرصها على حماية مصالحها البترولية والاستقلالية عامة في الشرق العربي، ودعم علاقاتها بدوله بل استعادة نفوذها فيها، وحرصها على حماية الكيان الإسرائيلي الصهيوني العدواني كلب حراستها لهذه المصالح وأدائها لضرب حركة التحرر والتقدم والوحدة العربية، بل سمسارها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لهذا كله تلعب أمريكا لعبتها المزدوجة في معركتنا التحررية ديبلوماسية سلام وواقع عدوان وتآمر ومناورة.
لهذا لا ينبغي أن تتوقع من أمريكا غير الكلمات والوعود ومحاولات الدوران والمماطلة في متاهات اللقاءات والمباحثات البليدة غير المجدية.
إن معركتنا مستمرة ما دام العدوان الإسرائيلي قالها متصلا. ولن تتوقف المعركة دون أن يتحقق لها الانتصار الكامل لقضيتنا العادلة.
على إنه إذا كانت معركتنا تحرك بإستراتيجية عسكرية وسياسية موحدة على المستوى العربي والعالمي، فما أشد حاجتها كذلك إلى بعد إستراتيجي ثقافي على المستوى العربي والعالمي كذلك. بل لعل الإستراتيجية الثقافية أن تكون عاملًا رئيسيًا من عوامل الانتصار لإستراتيجيتنا العسكرية والسياسية.
1973*
* باحث وناقد مصري ((1922 - 2009)) لقد

MENAFN16112023000089011017ID1107443527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث