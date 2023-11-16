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الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

11/16/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، دولة رئيسة وزراء جمهورية باربادوس السيدة ميا أمور موتلي، وذلك على هامش القمة السعودية ودول الكاريكوم. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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