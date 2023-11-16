الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس
التاريخ
11/16/2023 11:16:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، دولة رئيسة وزراء جمهورية باربادوس السيدة ميا أمور موتلي، وذلك على هامش القمة السعودية ودول الكاريكوم. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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