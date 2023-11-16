رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
التاريخ
11/16/2023 11:16:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل فخامة رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
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