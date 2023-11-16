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رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

11/16/2023 11:16:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل فخامة رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

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