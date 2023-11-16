مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية تسجل أعلى وتيرة في 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت الصناديق العالمية السندات الصينية المقومة باليوان، بأعلى وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، حيث ساهم استقرار العملة وهدوء العلاقات مع الولايات المتحدة في تعزيز المعنويات.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على صافي 42.2 مليار يوان (5.8 مليار دولار) من هذه الديون في سوق ما بين البنوك“إنتربنك”، مما عزز إجمالي حيازاتهم إلى 3.24 تريليون يوان.
جاء ذلك وفقًا لتحليل أجرته“بلومبرج” للبيانات الصادرة عن مؤسسة الصين للإيداع والمقاصة المركزية وشركة شنغهاي للمقاصة، في وقت متأخر من يوم الاربعاء.
ولا تزال الصناديق الأجنبية تحتفظ بسندات صينية مقومة باليوان أقل بنحو 20% مما كانت عليه في بداية العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي من اتساع العجز في العائد على ديون الصين مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.
وأظهرت البيانات أيضًا أن الصناديق الأجنبية سجلت مشتريات صافية قيمتها 12.4 مليار يوان من سندات الحكومة الصينية في أكتوبر، وزادت حيازاتهم مما يعرف بـ”سندات بنوك السياسة” بمقدار 29.2 مليار يوان، وهي أكبر وتيرة منذ فبراير 2021.
سندات بنوك السياسة، هي أوراق مالية شبه سيادية يصدرها بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
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