مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية تسجل أعلى وتيرة في 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت الصناديق العالمية السندات الصينية المقومة باليوان، بأعلى وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، حيث ساهم استقرار العملة وهدوء العلاقات مع الولايات المتحدة في تعزيز المعنويات.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على صافي 42.2 مليار يوان (5.8 مليار دولار) من هذه الديون في سوق ما بين البنوك“إنتربنك”، مما عزز إجمالي حيازاتهم إلى 3.24 تريليون يوان.

جاء ذلك وفقًا لتحليل أجرته“بلومبرج” للبيانات الصادرة عن مؤسسة الصين للإيداع والمقاصة المركزية وشركة شنغهاي للمقاصة، في وقت متأخر من يوم الاربعاء.

ولا تزال الصناديق الأجنبية تحتفظ بسندات صينية مقومة باليوان أقل بنحو 20% مما كانت عليه في بداية العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي من اتساع العجز في العائد على ديون الصين مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أيضًا أن الصناديق الأجنبية سجلت مشتريات صافية قيمتها 12.4 مليار يوان من سندات الحكومة الصينية في أكتوبر، وزادت حيازاتهم مما يعرف بـ”سندات بنوك السياسة” بمقدار 29.2 مليار يوان، وهي أكبر وتيرة منذ فبراير 2021.

سندات بنوك السياسة، هي أوراق مالية شبه سيادية يصدرها بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

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