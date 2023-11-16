محلية النواب: اللجنة المشتركة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء

قال النائب محمد رجب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وأضاف رجب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وصل إلى البرلمان يوم الاثنين الماضى من وزارة العدل لمناقشته وإبداء الرأى النهائى فيه.

وقال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المقرر إدارج قانون التصالح فى مخالفات البناء على أجندة جلسات مجلس النواب يوم الأحد المقبل وعرضه على الجلسة العامة والموافقة يوم الأربعاء المقبل.