محلية النواب: اللجنة المشتركة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء

(MENAFN
- Al-Borsa News) درويش: عرض القانون على الجلسة العامة بمجلس النواب الأربعاء المقبل
قال النائب محمد رجب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف رجب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وصل إلى البرلمان يوم الاثنين الماضى من وزارة العدل لمناقشته وإبداء الرأى النهائى فيه.
وقال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المقرر إدارج قانون التصالح فى مخالفات البناء على أجندة جلسات مجلس النواب يوم الأحد المقبل وعرضه على الجلسة العامة والموافقة يوم الأربعاء المقبل.
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