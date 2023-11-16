صندوق النقد: عُمان تتعافى اقتصاديًا لكن يلزمها إصلاحات أكثر

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، مضيفا أنه مع توقعه أن يتعافى النمو في 2024 بعد أن يتباطأ هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط، فإن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.

وذكر الصندوق في أكتوبر في آخر تحديثاته حول المنطقة أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج الأوسع من المتوقع أن يتباطأ في 2023 إلى 1.5% في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بفعل خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره. لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.

وتوقع الصندوق، بعد زيارة إلى عمان، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 1.3% هذا العام نزولا من 4.3% في 2022. وتوقع الصندوق الشهر الماضي أن يتعافى اقتصاد عمان ويسجل 2.7% في 2024 مدعوما بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وقوة نمو القطاعات غير النفطية.

وقال الصندوق في بيان“لكن المشهد المستقبلي عُرضة لضبابية كبيرة، بما في ذلك من تقلب أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتطورات المالية واحتمالات الامتداد غير المباشر للصراع الدائر في غزة”.

وعمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط الخام، حساسة لتقلبات أسعار النفط بشكل أكبر من باقي دول الخليج، وتعتمد السلطنة بشكل رئيسي على إيرادات الهيدروكربون على الرغم من استثمار جميع الاقتصادات في المنطقة في خطط التنويع الاقتصادي.

ودشنت عمان برنامجا ماليا متوسط المدى في 2020 لتقليص الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد عزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.

وقال الصندوق“ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمرا رئيسيا في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال”. ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.

ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف عمان في وقت سابق في 2023.