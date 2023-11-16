الولايات المتحدة والفلبيين تتعاوننان فى إنتاج أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتعاون مع حكومة الفلبين لاستكشاف الفرص المتاحة لتنمية وتنويع النظام البيئي العالمي لتصنيع لأشباه الموصلات.
وقالت الوزارة -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن الشراكة ستساعد في إنشاء سلسلة قيمة عالمية لأشباه الموصلات أكثر مرونة وأمانًا واستدامة.
وستتضمن المرحلة الأولية تقييمًا شاملاً للنظام البيئي الحالي لأشباه الموصلات والإطار التنظيمي في الفلبين، بالإضافة إلى احتياجات القوى العاملة والبنية التحتية. وستكون الأفكار المكتسبة من التقييم بمثابة الأساس للمبادرات المشتركة المستقبلية المحتملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وتعد الولايات المتحدة والفلبين شريكين رئيسيين في ضمان قدرة سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات على مواكبة التحول الرقمي الجاري في جميع أنحاء العالم. ويعتمد تصنيع المنتجات الأساسية التي تتراوح من المركبات إلى الأجهزة الطبية على قوة ومرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات.
ويؤكد هذا التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين الإمكانات الكبيرة لتوسيع صناعة أشباه الموصلات في الفلبين، لصالح البلدين.
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