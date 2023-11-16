الولايات المتحدة والفلبيين تتعاوننان فى إنتاج أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتعاون مع حكومة الفلبين لاستكشاف الفرص المتاحة لتنمية وتنويع النظام البيئي العالمي لتصنيع لأشباه الموصلات.

وقالت الوزارة -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن الشراكة ستساعد في إنشاء سلسلة قيمة عالمية لأشباه الموصلات أكثر مرونة وأمانًا واستدامة.

وستتضمن المرحلة الأولية تقييمًا شاملاً للنظام البيئي الحالي لأشباه الموصلات والإطار التنظيمي في الفلبين، بالإضافة إلى احتياجات القوى العاملة والبنية التحتية. وستكون الأفكار المكتسبة من التقييم بمثابة الأساس للمبادرات المشتركة المستقبلية المحتملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وتعد الولايات المتحدة والفلبين شريكين رئيسيين في ضمان قدرة سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات على مواكبة التحول الرقمي الجاري في جميع أنحاء العالم. ويعتمد تصنيع المنتجات الأساسية التي تتراوح من المركبات إلى الأجهزة الطبية على قوة ومرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات.

ويؤكد هذا التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين الإمكانات الكبيرة لتوسيع صناعة أشباه الموصلات في الفلبين، لصالح البلدين.