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النفط يتراجع بأكثر من 4% مسجلًا أدنى تسوية منذ 10 يوليو

11/16/2023 11:16:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب على الطاقة إثر الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية بنحو 17.5 مليون برميل خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن تراجع إنتاجية مصافي النفط في الصين.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 4.65% بما يعادل 3.76 دولار عند 77.42 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 10 يوليو.

كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 4.8% أو 3.7 دولار، ليسجل 73.09 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة العاشر من يوليو، فيما هبط سعر عقد ديسمبر بنسبة 4.9% عند 72.90 دولار.

وأظهرت بيانات صينية رسمية، أن إجمالي إنتاج المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بلغ 63.93 مليون طن متري خلال أكتوبر أو ما يعادل 15.05 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعد تباطؤًا بنسبة 2.85% على أساس شهري، من مستوى قياسي مرتفع في سبتمبر.

وانخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجع لا يتجاوز 0.4%، حيث أثر إضراب العمال على إنتاج السيارات، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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