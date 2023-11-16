النفط يتراجع بأكثر من 4% مسجلًا أدنى تسوية منذ 10 يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب على الطاقة إثر الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية بنحو 17.5 مليون برميل خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن تراجع إنتاجية مصافي النفط في الصين.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 4.65% بما يعادل 3.76 دولار عند 77.42 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 10 يوليو.
كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 4.8% أو 3.7 دولار، ليسجل 73.09 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة العاشر من يوليو، فيما هبط سعر عقد ديسمبر بنسبة 4.9% عند 72.90 دولار.
وأظهرت بيانات صينية رسمية، أن إجمالي إنتاج المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بلغ 63.93 مليون طن متري خلال أكتوبر أو ما يعادل 15.05 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعد تباطؤًا بنسبة 2.85% على أساس شهري، من مستوى قياسي مرتفع في سبتمبر.
وانخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجع لا يتجاوز 0.4%، حيث أثر إضراب العمال على إنتاج السيارات، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
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