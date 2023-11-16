وول مارت تتوقع انكماش الأسعار فى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة التجزئة الأمريكية“وول مارت”،“دوج ماكميلون” أن تسلك الأسعار في الولايات المتحدة مسارًا انكماشيًا في الأشهر المقبلة.

وقال خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الربع الثالث الخميس:“في الولايات المتحدة، ربما نمر بفترة من انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بذلك، إذ نريد أن يحصل عملاؤنا على أسعار أقل”.

لكنه أضاف أن مستويات التسعير في العديد من فئات المواد الغذائية في الولايات المتحدة“لا تزال تشكل مصدر قلق”، مشيرًا إلى أنها تضع ضغوطًا على المستهلكين.

ومع ذلك، أكد أن أسعار البضائع العامة تستمر في الانخفاض، مما يجعل“وول مارت” في وضع جيد لموسم العطلات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المستثمرة الأمريكية“كاثي وود”، إن اتجاه انكماش الأسعار بدأ في الولايات المتحدة، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض سعر الفائدة.