وول مارت تتوقع انكماش الأسعار فى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة التجزئة الأمريكية“وول مارت”،“دوج ماكميلون” أن تسلك الأسعار في الولايات المتحدة مسارًا انكماشيًا في الأشهر المقبلة.
وقال خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الربع الثالث الخميس:“في الولايات المتحدة، ربما نمر بفترة من انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بذلك، إذ نريد أن يحصل عملاؤنا على أسعار أقل”.
لكنه أضاف أن مستويات التسعير في العديد من فئات المواد الغذائية في الولايات المتحدة“لا تزال تشكل مصدر قلق”، مشيرًا إلى أنها تضع ضغوطًا على المستهلكين.
ومع ذلك، أكد أن أسعار البضائع العامة تستمر في الانخفاض، مما يجعل“وول مارت” في وضع جيد لموسم العطلات.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المستثمرة الأمريكية“كاثي وود”، إن اتجاه انكماش الأسعار بدأ في الولايات المتحدة، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض سعر الفائدة. أرقام
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