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678 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان في أكتوبر

11/16/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية أمس، تراجعا في فائض ميزان الكويت التجاري مع اليابان في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 102.6 مليار ين ياباني (678 مليون دولار) للمرة الأولى منذ شهرين بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما و9 أشهر، موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض الشهر الماضي بنسبة 12.2% على أساس سنوي ليصل إلى 123.9 مليار ين (819 مليون دولار) في أول انخفاض منذ شهرين، فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 22.4% للشهر الـ18 على التوالي ليصل إلى 21.3 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 24.9% ليصل إلى 842.5 مليار ين (5.6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.4% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 17.2%، فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 18.8% بفضل الطلب على السيارات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا بمقدار 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار) لأول مرة منذ شهرين.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 1.6% عن العام الماضي مدعومة بمبيعات السيارات والسفن وآلات ومعدات البناء والتعدين، فيما انخفضت الواردات بنسبة 12.5% بسبب تراجع أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية لليابان، فإن الصين تعد أكبر شريك تجاري لطوكيو تليها الولايات المتحدة.

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